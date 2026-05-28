Vinculan a proceso a alcalde de Atlatlahuacan y cuatro funcionarios por nexos con el Cártel de Sinaloa

Cinco funcionarios de Morelos fueron vinculados a proceso por nexos con el Cártel de Sinaloa. En la imagen el alcalde de Atlatlahuacan y a expresidente de Yecapixtla.

Un juez federal vinculó a proceso a cinco funcionarios y exfuncionarios municipales de Morelos relacionados con el Cártel de Sinaloa, liderado por Júpiter Araujo Bernard, ‘El Barbas’, quien los cooptó con el fin de operar con libertad.

Se trata de Agustín Toledano Amaro, presidente municipal de Atlatlahucan; Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla; así como Horacio Zavaleta Malacara, Jonathan Espinoza Salinas y Pablo Portillo Galicia, secretario, tesoreros y oficial mayor del municipio de Cuautla, respectivamemte.

La Fiscalia General de la República los imputó ante el juez por su posible participación en el delito de delincuencia organizada.

El juez determinó vincularlos a proceso e imponerles prisión preventiva oficiosa; además, fijó un plazo de 15 días para la investigación complementaria. Dichas personas fueron detenidas en días pasados durante cateos realizados en seis domicilios ubicados.

Capturan a funcionarios de Morelos por vinculos con el Cártel de Sinaloa

El pasado 20 de mayo, Fuerzas de seguridad detuvieron a Agustín ‘N’, presidente municipal de Atlatlahucan, e Irving ‘N’, expresidente municipal de Yecapixtla, como parte de la Operación Enjambre en Morelos, informó Omar García Harfuch este miércoles 20 de mayo.

El secretario de Seguridad indicó que las capturas forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y que aún se busca a Jesús ‘N’, alcalde de Cuautla, Morelos.

En marzo, el Gobierno de Morelos informó de la detención de tres funcionarios del municipio de Amacuzac, señalados por el delito de extorsión agravada.

Entre los detenidos estuvieron Patricia ‘N’, quien se desempeñaba como síndica municipal; Azucena ‘N’, identificada como regidora; y Alejandro Bladimir ‘N’, quien fungía como tesorero de Amacuzac.

Además, las fuerzas de seguridad catearon un inmueble en la colonia Centro de Amacuzac, donde también cumplimentaron una orden de aprehensión contra Carlos ‘N’, alias ‘El Camarón’, señalado por las autoridades como enlace y mando criminal de la Familia Michoacana.