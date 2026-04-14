Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 14 de abril: Síguela aquí EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este martes 14 de abril. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este martes 14 de abril desde Palacio Nacional.

Se prevé que la acompañe el gabinete de Seguridad para brindar información sobre acciones relevantes y detenciones de presuntos miembros del crimen organizado.

Conoce todos los detalles de la mañanera del pueblo en El Financiero.

¿Cuáles fueron las entidades más violentas en marzo?

Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que en marzo siete entidades concentraron 50 por ciento de los homicidios reportados por las autoridades.

Se trata de Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Morelos, Guerrero, Estado de México y Oaxaca. En particular, Guanajuato y Guerrero se mantienen desde hace varios años entre las cinco entidades con más asesinatos registrados cada mes.

Figueroa informó que entre octubre de 2024 y marzo de 2026 se registró una disminución de 41 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, unos 35 asesinatos menos para ubicarse en 51.4.

Desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se observa una tendencia a la baja en comparación con el gobierno anterior, que en 2020 registró el mayor promedio diario con 96.9 asesinatos.

¿Qué sucedió en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum el 13 de abril?

En la mañanera de prensa anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a múltiples temas de interés nacional e internacional:

Rechazó que los trabajadores del Metro de la Ciudad de México tengan motivos para manifestarse, ya que se destinaron recursos para la remodelación de la red, como en la Línea 1, que se reinauguró recientemente.

“No hay motivos para manifestarse, pero hay que atender las demandas de los trabajadores”, comentó.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que volverá a implementarse el uso de lonas para exhibir a las gasolineras que ofrezcan el combustible a precios altos.

Tras la suspensión de operaciones de la aerolínea Magnicharters, la mandataria informó que Mexicana de Aviación y empresas completarán los vuelos de los pasajeros varados.

“La empresa decidió dejar de volar por supuestos problemas logísticos. (...) otras aerolíneas tendrán espacio para reubicar a los viajeros”.