‘Subirá entre 2 y 4 pesos’: ¿A partir de cuándo incrementará el precio del kilo de tortilla en México?

El precio del kilo de tortilla subirá a partir del 15 de abril. (Foto: Cuartoscuro)

¡Los taquitos saldrán más caros! El precio del kilo de tortilla en México subirá entre dos y cuatro pesos en los próximos días, reveló este martes 14 de abril el Consejo Nacional de la Tortilla.

Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, explicó que el alza en el precio de la tortilla iniciará a partir del miércoles 15 de abril y no responde al alza en el costo de la harina, sino a un rezago acumulado en los precios durante los últimos tres años.

“Según el último sondeo, aumentará. Hace tres años no había aumentado el precio de la tortilla”, señaló en entrevista con Azucena Uresti.

El líder tortillero detalló que, aunque recientemente la harina registró un ajuste tras varios años sin cambios, su impacto en el precio final es mínimo.

“Representa menos de 50 centavos, aproximadamente 25 centavos para ser exactos, el incremento en el precio de la harina. Por eso decir que sube por la harina no es cierto”, afirmó.

El precio del kilo de tortilla subirá entre 2 y 4 pesos desde el 15 de abril

El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla explicó que el sector arrastra un déficit de aproximado 16 por ciento en el precio de este alimento, lo que obliga a ajustar su costo. “Si aplicamos ese ajuste, entonces el aumento podría ir desde 2 pesos hasta 4 pesos”, indicó.

López subrayó que el incremento no será uniforme en todo el país, ya que cada productor definirá sus precios con base en las condiciones locales.

Actualmente, dijo, la Ciudad de México mantiene algunos de los precios más bajos, con un promedio de 22 pesos por kilo. En contraste, en entidades como Sonora, particularmente en la franja fronteriza, así como en destinos turísticos como Los Cabos y Cancún, el precio ya alcanza hasta 32 pesos por kilo.

El representante del sector explicó que factores como la inseguridad influyen en estas diferencias, al encarecer los costos de transporte y distribución. No obstante, omitió explicar si influye la guerra en Irán.

“En esos lugares los precios son así por inseguridad y todo ese tipo de cosas. Muchas veces, cuando hay lugares con alta inseguridad, los fletes cuestan más caro. Todo tiene que ver con ese tema”, añadió.

Finalmente, precisó que en regiones donde el kilo ya se vende entre 26 y 28 pesos, el aumento sería cercano a los 2 pesos, mientras que en zonas con precios más bajos podría llegar hasta los 4 pesos, según los resultados del sondeo nacional.