Sheinbaum le pone un ‘estate quieto’ a tortilleros: ‘No hay razón para que suba kilo de tortilla’

El Consejo Nacional de la Tortilla remarcó que en el precio final del producto no solo influye el costo del grano de maíz.

El anuncio de que el precio de kilo de tortilla subirá de 2 a 4 pesos no agradó a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó que no hay motivos para el incremento.

En su conferencia ‘mañanera’ de este 14 de abril, Claudia Sheinbaum reveló que dio instrucciones a Julio Berdegué, secretario de Agricultura, para ponerse en contacto con el grupo de tortilleros “y con todas las personas con las que tenemos el acuerdo maíz-tortilla” para saber por qué se anunció un incremento.

“No tienen ninguna razón para el aumento del precio de la tortilla porque (el precio) de los granos del maíz está en su nivel más bajo de la historia”, declaró.

Justo el precio bajo del maíz, frijol, sorgo, entre otros granos, fue uno de los motivos por los que agricultores bloquearon carreteras el pasado 6 de abril. Los campesinos pidieron al Gobierno más apoyos económicos para compensar la caída en sus ingresos.

¿Por qué subirá el precio de la tortilla en México?

¡Qué bueno que será en quincena! El Consejo Nacional de la Tortilla anunció que el incremento en el precio del producto comenzará a partir de mañana, miércoles 15 de abril.

Homero López, presidente del Consejo, aclaró que el aumento no se debe a un incremento en el costo del maíz, sino a que el precio del kilo de tortilla no se ha actualizado en los últimos tres años.

En entrevista con Azucena Uresti, el directivo puntualizó que el incremento no será igual en todo México ya que cada productor definirá sus precios considerando cómo está la situación en su estado.

El precio de la tortilla es muy variado en México: Mientras que en los estados fronterizos o en destinos turísticos se llega a vender en 32 pesos, el kilo tienen un precio promedio de 22 pesos en la Ciudad de México.

‘¿Quién la asesora’, contesta Consejo Nacional de la Tortilla a Sheinbaum

El Consejo Nacional de la Tortilla consideró que a la presidenta Claudia Sheinbaum “no le pasan toda la información” y la hacen quedar mal con sus respuestas en las ‘mañaneras’.

“Tenemos el precio del maíz más bajo, tiene razón la presidenta, pero no solo la tortilla se hace con maíz y harina. Ahí sus asesores la mandan así, la empujan a que se enfrente con estos problemas (...) Me da tristeza que no le informen bien sobre estos temas”, agregó Homero López.

El directivo apuntó que en el costo de la tortilla también influye el precio de varios productos de la cadena de abasto como el antiadherente, refacciones, grafito, teflón, papel grado alimenticios, gas y sueldos.

“Hay lugares como Benito Juárez, Cancún, donde te cobran por tirar la basura de las tortillerías”, explicó a Azucena Uresti.