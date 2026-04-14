La guerra ya llegó a tu mesa

El conflicto en Medio Oriente ya se está filtrando, silenciosamente, a lo que cuesta comer en México.

Este lunes el INEGI publicó la actualización de las Líneas de Pobreza correspondientes a marzo. El dato duro es el siguiente: la canasta alimentaria subió 8.1 por ciento anual en zonas urbanas y 7.9 por ciento en las rurales.

Es decir, los alimentos se están encareciendo al doble de velocidad que la inflación general, que cerró marzo en 4.6 por ciento. Un solo producto, el jitomate, explica casi la mitad del encarecimiento en el campo, con un incremento de 126 por ciento en un año. Para cubrir la canasta básica completa —alimentos, transporte, salud, vivienda—, una persona en zona urbana necesitó 4 mil 940 pesos mensuales.

Por ahora, el grueso de estos aumentos tiene raíces domésticas: sequías, costos de insumos, presiones estacionales. Pero lo preocupante es lo que viene de afuera y que apenas comienza a permear.

La semana pasada, en un hecho inusual, los titulares del FMI, el Banco Mundial y el Programa Mundial de Alimentos emitieron una declaración conjunta advirtiendo que el encarecimiento de petróleo, gas y fertilizantes derivado del conflicto en el Golfo provocará inevitablemente alzas en los precios de los alimentos y mayor inseguridad alimentaria, con la carga más pesada sobre las economías más vulnerables.

Kristalina Georgieva, directora del FMI, fue más precisa: la guerra podría empujar a 45 millones de personas adicionales a la inseguridad alimentaria, elevando el total mundial a más de 360 millones.

Por su parte, la FAO reportó que su Índice de Precios de los Alimentos subió 2.4 por ciento en marzo respecto a febrero, acumulando dos meses consecutivos de alzas. El trigo subió 4.3 por ciento; los aceites vegetales, 5.1 por ciento; el azúcar, 7.2 por ciento. El economista jefe de la FAO, Máximo Torero, puso las cosas en perspectiva: si el conflicto se extiende más de 40 días con costos de insumos elevados, los agricultores del mundo tendrán que sembrar menos, usar menos fertilizantes o cambiar de cultivos. Eso significa menores rendimientos y precios más altos en el segundo semestre de este año y durante todo 2027.

Un informe reciente de la FAO sobre las implicaciones agroalimentarias del conflicto señala que los precios de fertilizantes podrían ubicarse entre 15 y 20 por ciento por encima del nivel de un año antes si la crisis persiste. El tráfico por el estrecho de Ormuz cayó más de 90 por ciento en marzo, y las exportaciones de urea y amoniaco del Golfo están severamente restringidas.

El Banco Mundial confirmó la magnitud del choque: el precio de la urea se disparó casi 46 por ciento en un solo mes entre febrero y marzo.

Y México no es inmune. Al contrario: más del 70 por ciento de los fertilizantes que consume el país son importados.

Según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, entre enero de 2025 y marzo de 2026 el fosfato diamónico, uno de los insumos esenciales de los fertilizantes, subió 57 por ciento; el fosfato monoamónico, otro de ellos, subió 53 por ciento; la urea, 46 por ciento. Los costos de producción de maíz pasaron de 45 mil a 55 mil pesos por hectárea.

Esto no se quedará en el campo. La cadena maíz-tortilla es la más sensible de la economía mexicana. Ya desde enero el kilo de tortilla subió entre uno y dos pesos en varias zonas de la Ciudad de México, y el Consejo Nacional de la Tortilla ha advertido que podría haber incrementos adicionales de dos a cuatro pesos por kilo si los costos de harina y gas siguen al alza.

Ahora bien, hay que ser claros: no estamos ante una crisis alimentaria inminente en México.

Los inventarios globales de cereales siguen en niveles cómodos y la inflación alimentaria tiene todavía un componente estacional importante.

Pero los riesgos están alineándose de una manera que no veíamos desde 2022, cuando la guerra en Ucrania provocó el mayor pico de precios alimentarios en décadas.

El conflicto en el Golfo, sumado a las restricciones comerciales de China en fertilizantes, la posibilidad de un fenómeno climático de El Niño y la persistente sequía en zonas productoras de Estados Unidos, configuran un escenario de vulnerabilidad múltiple.

El dato del INEGI de ayer respecto al aumento del costo de la canasta alimentaria, es una señal de alerta.

Los hogares mexicanos de menores ingresos, que destinan la mayor parte de su gasto a alimentación, ya están absorbiendo el golpe. Si la presión externa se intensifica, el Banco de México tendrá que pensarlo dos veces antes de seguir bajando la tasa de interés, y el gobierno federal enfrentará presiones crecientes sobre sus programas de apoyo alimentario, más allá de las presiones en los energéticos.

La guerra no necesita llegar a nuestro territorio para afectarnos. El mayor costo de la canasta básica será el termómetro para calibrar ese efecto, que ya está presente.