Gobierno de México sostiene reunión tripartita con integrantes de la CNTE

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó la reunión con la SEP, integrantes de la CNTE y el gobierno de Oaxaca.

Autoridades del Gobierno de México sostuvieron este viernes una reunión con integrantes de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con el fin de continuar con las mesas de trabajo y el diálogo tripartita con el magisterio.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, apuntó que en las mesas de trabajo con el magisterio se busca llegar a acuerdos que beneficien a la comunidad educativa.

La titular de Segob indicó que en la reunión estuvieron presentes el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara; el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado; y el director del ISSSTE, Martí Batres.

La Sección XXII de la CNTE pertenece a Oaxaca, por ello, estuvo presente el gobernador de dicho estado en la reunión de este 29 de mayo.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, indicó que con esta reunión se da continuidad a las peticiones de la CNTE y se avanza hacia la construcción de acuerdos.

“Reconozco la disposición de nuestra Presidenta @Claudiashein para privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos”, destacó Jara en su cuenta oficial de X.

Por su parte, los integrantes de la CNTE que asistieron a esta reunión informaron que brindarán información luego de llevar a cabo la Asamblea Estatal, donde detallarán los acuerdos con el gobierno federal tras esta reunión.

Previamente esta semana, Mario Delgado, titular de la SEP, dijo que en las mesas técnicas con los maestros se abordarían temas sobre la reforma a la Ley del ISSSTE del 2007 y para la desaparición de la Usicamm.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha insistido en que hay un diálogo abierto con la CNTE, aunque destacó que algunas de las peticiones, como el aumento del 100 por ciento al salario base, no pueden llevarse a cabo por falta de presupuesto público. Sin embargo, dijo que sí se busca la manera de apoyar al magisterio con apoyos del bienestar y salarios.