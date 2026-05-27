Mario Delgado pide a la CNTE marchas pacíficas... y analizará sus demandas: ‘Diálogo y no confrontación’

El gobierno federal ofreció a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) la instalación de mesas técnicas para reformar la Ley del ISSSTE de 2007 y eliminar la Usicamm, informó Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP).

Explicó que buscan analizar los “escenarios y posibilidades” disponibles para garantizar los derechos laborales del magisterio.

“Establecer mesas técnicas que analicen posibles reformas a dos de sus principales demandas: la Ley del ISSSTE de 2007 y la desaparición de Usicamm (...) para lograr pensiones dignas y para garantizar los derechos laborales de las y los maestros con una nueva relación donde no exista la Usicamm”, dijo en un video publicado el martes 26 de mayo.

El titular de la SEP mencionó que esta propuesta se presentó a integrantes de la Sección XXII de la CNTE durante una reunión en la que participaron Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Martí Batres, director del ISSSTE; y Salomón Jara, gobernador de Oaxaca.

Recordó que, durante el último año, autoridades federales sostuvieron más de 50 reuniones con representantes del magisterio de todo el país para atender las demandas de la CNTE.

Afirmó que este miércoles 27 de mayo se llevará a cabo una nueva mesa de trabajo enfocada en seguridad social y justicia para los maestros.

Gran parte de la grabación estuvo dedicada al repaso de la entrega de recursos para apoyo económico mediante las Becas para el Bienestar y equipamiento para instituciones públicas, con inversiones millonarias.

Agregó que los movimientos administrativos correspondientes para este año continúan en trámite, con un desembolso estimado en 800 millones de pesos.

‘Respeto absoluto’ a la manifestación: Mario Delgado

Luego del incidente del lunes 25 de mayo, cuando maestros intentaron llegar al Zócalo de la Ciudad de México y policías les bloquearon el paso, Mario Delgado afirmó que existe respeto a la manifestación.

“El gobierno de México manifestó el respeto absoluto al derecho de manifestación y expresión y refrendó las garantías para su ejercicio de manera pacífica”, dijo en la grabación.

El martes 26, la Sección XXII confirmó la muerte de uno de sus compañeros, de 44 años. Presuntamente sufrió un infarto tras el altercado, situación que pudo generarle estrés, pero falta que las autoridades de la CDMX confirmen la causa del deceso.

Pese al fallecimiento, el magisterio de la CNTE no informó si levantará el plantón instalado sobre la calle 5 de Mayo ni si desistirá de realizar acciones rumbo al Mundial 2026.