¿Por qué Carlos Slim cree que hubiera sido bueno construir el NAIM de Texcoco?

El ingeniero Carlos Slim consideró este martes que debió llevarse a cabo la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, conocido como NAIM, cuyo proyecto se llevaba a cabo en Texcoco y fue cancelado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia anual, Slim, quien es dueño de la constructora Grupo Carso, fue cuestionado sobre su opinión al respecto de los proyectos aeroportuarios del país, luego de que fuera cancelado el aeropuerto de Texcoco y, en su lugar, fuera construido el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en la base de Santa Lucía.

“Creo que hubiera sido muy bueno que se hiciera ahi en Texcoco, en ningún momento... hubo una confusión, yo no tenía ninguna participación ni interés en ser socio en el aeropuerto, lo que teníamos es que la constructora tenía un trabajo ahí”, dijo en dicha conferencia este martes 26 de mayo.

A través de Grupo Carso, Slim tenía concesiones para el proyecto del NAIM.

En lugar del aeropuerto, se llevó a cabo el proyecto del Parque Ecológico del Lago de Texcoco para recuperar dicho espacio.

¿Por qué Slim consideró que el NAIM en Texcoco debió construirse?

Carlos Slim, dueño de América Móvil, dijo que él no tenía inversiones en el Aeropuerto de Texcoco, propuesto durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y cuya construcción fue detenida por la administración de López Obrador.

En tanto, dijo que su mayor interés y su apoyo al proyecto del NAIM se debió a cómo podría este apoyar a la población local.

Slim recordó que el NAIM se encuentra en una zona marginada, al nororiente de la capital, por lo que la construcción de un puerto aéreo en Texcoco podría generar empleos para la población de la zona.

“Mi objetivo no solo era el aeropuerto en sí, sino todo lo que el aeropuerto significaba, llevar a clase media a toda la población” de dicha área, dijo.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador decidió, luego de realizar una consulta ciudadana, cancelar el proyecto en Texcoco. Uno de los mayores argumentos para detener las obras fue el posible hundimiento del puerto aéreo.

En lugar del aeropuerto de Texcoco, la administración de AMLO construyó el AIFA en el puerto aéreo militar de Santa Lucía, para complementar al sistema aéreo conformado por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto de Toluca.

Apenas en enero de este año, tras casi ocho años de la cancelación del NAIM, especialistas en aviación pidieron que se reconsidere la construcción de dicho puerto aéreo en Texcoco, en lugar del AIFA.

La controladora aérea María Larriva indicó en el Foro “Panorama: el Sistema Aeroportuario del Valle de México hoy” que es necesario un solo aeropuerto desde el cual se gestione de mejor manera el espacio aéreo del Valle de México, el cual ha estado saturado. La especialista destacó que la coordinación para que funcionen de manera simultánea el AIFA y el AICM han llevado a estrés adicional en el espacio aéreo.

Con información de Aldo Munguía.