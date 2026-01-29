Pilotos y expertos en aviación piden ‘revivir’ el NAIM: ‘El proyecto de Texcoco no se inundaría’

Casi ocho años después de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), un grupo de expertos en aviación llamaron a reconsiderar la opción de construir ese puerto aéreo, para tener una sola terminal en el Valle de México y que sea en Texcoco.

Expertos en control aéreo, pilotos, así como ingenieros coincidieron que la promesa de construir un Sistema Aeroportuario, que incluye el AICM, el AIFA y Toluca, no ha permitido aumentar el flujo de pasajeros en el centro del país, pues las reducciones en el ‘Benito Juárez’ han deprimido la demanda de viajes.

Durante el Foro “Panorama: el Sistema Aeroportuario del Valle de México hoy”, organizado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), los expertos concordaron en que se tiene que optar por una solución para aumentar la conectividad del país.

“No hay opción más que retomar y construir un aeropuerto en la zona que los estudios técnicos han marcado en los últimos 40 años”, refirió Jesús Ramírez Stabros, ex secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador decidió, tras una consulta, cancelar el proyecto en Texcoco.

En cambio, se construyó, con ayuda de la Defensa, un aeropuerto en Santa Lucía que no ha detonado la demanda de viajes aéreos.

El centro del país tiene una demanda de viajes similar a la que tenía en el 2019. El AICM ha caído hasta los 44.5 millones de pasajeros desde los 50.3 millones que alcanzó antes de la pandemia.

En tanto, el AIFA ha despegado hasta los 7 millones de pasajeros anuales, compensando la pérdida de viajeros en el ‘Benito Juárez’, mientras que al aeropuerto de Toluca no ha sido impulsado para regresar a su capacidad máxima para atender pasajeros que ronda los 8 millones de pasajeros.

En tanto, María Larriva, controladora aérea, estimó que es necesario tener un solo aeropuerto para poder gestionar, de mejor manera, el espacio aéreo del Valle de México, que está saturado y que tiene estrés adicional debido a la coordinación necesaria para que funcionen simultáneamente el AIFA y el AICM.

“Es más fácil meter todos los aviones en un solo aeropuerto”, agregó la controladora aérea

La visión de saturación y complejidad de operación del espacio aéreo ha sido reiterada por el secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta), José Alfredo Covarrubias, quien refirió que el rediseño aéreo para la operación del AIFA ha complicado la gestión, afectando la seguridad y aumentando los incidentes.

“Se hace complicado, si tenemos ese muégano tenemos que saber cómo administrar el caos, tenemos que subir, bajar aeronaves, además tenemos que considerar las aeronaves son más grandes”, remarcó Covarrubias.

NAIM no se inundaría, aseguran expertos

El principal argumento ‘técnico’ usado para la cancelación del proyecto en Texcoco fue que la terminal aérea, que estaba planeada para tener más de 100 millones de pasajeros anuales, se inundaría debido al escurrimiento del agua pluvial del oriente del país.

La posición geográfica del aeropuerto de Texcoco fue usada para demeritar el proyecto que ha sido estudiado por expertos nacionales e internacionales por más de 40 años.

En ese sentido, Luis Francisco Robledo, ingeniero hidráulico especialista, refirió que el proyecto del aeropuerto de Texcoco preveía el flujo de las aguas pluviales del Valle de México y se plantearon dos soluciones para evitar que se inundara: por una parte, la creación de un depósito, con lagunas de regulación, que permitiera desalojar 65 mil litros por segundo de agua en el aeropuerto, mientras que la otra contemplaba la instalación de bombas a lo largo de las pistas, un sistema que opera actualmente en el AICM.

Robledo fue uno de los ingenieros que planteó las soluciones para evitar que el NAIM se inundara.

Incluso Robledo comunicó al entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, que el proyecto de Texcoco no se inundaría.