Sheinbaum defiende al Parque Ecológico Texcoco: ‘El NAIM se iba a hundir’

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Parque Ecológico del Lago de Texcoco hoy es un área natural protegida de 14 mil hectáreas, no un aeropuerto inviable.

La presidenta Claudia Sheinbaum recorrió el Parque Ecológico del Lago de Texcoco, construido sobre lo que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En un video publicado en sus redes sociales, la mandataria, acompañada de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, reafirmó que el NAIM, la terminal aérea que sustituiría al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, se iba a hundir.

“En vez de haber cerrado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y aquí haber construido un aeropuerto que se iba a hundir, que iba a tener muchísimos problemas, ahora es un hermosísimo parque que ayuda mucho a todos los habitantes del oriente del Estado de México y a los de la Ciudad de México”, expresó.

NAIM, el aeropuerto que nunca fue

Recordó que en esta superficie de 14 mil hectáreas se iba construir un aeropuerto inviable, pero hoy es área natural protegida con campos de beisbol, futbol, futbol americano y otras actividades deportivas.

Refirió que este parque es un proyecto de recuperación ambiental que, al mismo tiempo, contribuye al desarrollo de los mexiquenses y los capitalinos.

Parque Ecológico Lago de Texcoco: Horario en 2026

Posteriormente, mediante un comunicado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que, como parte de su reactivación integral, el Parque Ecológico Lago de Texcoco, a partir de enero de 2026, ampliará su operación de martes a domingo, de 7:00 a 19:00 horas, con una oferta de actividades deportivas, recreativas, culturales y ambientales.

La dependencia dio a conocer que esta reactivación contempla, además, acciones para fortalecer la accesibilidad y la movilidad, mediante la habilitación de rutas de transporte desde puntos estratégicos del Valle de México, transporte interno para conectar las distintas islas del parque y el fortalecimiento de la conectividad con comunidades aledañas como San Salvador Atenco y Ecatepec, lo que permitirá incrementar el acceso de la población.

La Conagua señaló que, en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, se pondrán en marcha escuelas deportivas en disciplinas como beisbol, basquetbol, voleibol y futbol.

Asimismo, en colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se desarrollarán talleres gratuitos de avistamiento de aves, cultura ambiental y educación ecológica.