Episodio final de ‘The Boys’ llega a los cines: Fecha, boletos, salas y todos los detalles

La quinta temporada ha explorado un escenario catastrófico: el mundo está bajo el control absoluto de Homelander. (Foto: Amazon Prime Video Room Press / Imagen generada con IA Gemini)

¡The Boys está a punto de terminar! La serie —que muestra el lado más oscuro de los superhéroes— tendrá un cierre a lo grande, ya que el episodio que pondrá fin a la historia se estrenará en cines de México.

La noticia llega luego de que el penúltimo episodio recibió malas críticas tras la muerte de uno de los personajes más queridos de The Boys, la serie de Amazon Prime Video, y a solo una semana del estreno del capítulo final.

Aunque algunas personas quieren ver más sobre la historia de Butcher, Hughie, Homelander y Starlight, lo cierto es que no habrá una sexta temporada de The Boys, por lo que esta es una gran oportunidad para disfrutar del último episodio.

Los 'héroes' de Vought vuelven para una última pelea por sobrevivir. (Foto: Prime Video Press)

¿En qué cines y cuándo pasarán el episodio final de ‘The Boys’?

En México, el octavo episodio de la serie estará disponible en algunas salas de la cadena Cinépolis el 20 de mayo, según informaron mediante las redes sociales de la empresa, aunque únicamente en formatos específicos.

The Boys se proyectará en funciones 4DX. Este tipo de sala ofrece una experiencia distinta a la convencional, debido a que las butacas cuentan con movimiento, vibraciones y turbulencia, efectos que buscan hacerte sentir parte de la función.

Además, incorpora efectos especiales como viento, olores, luz, niebla e incluso brisa, elementos que complementan la experiencia, por lo que podrás sentir que vuelas junto a Homelander o percibir cada impacto durante las épicas batallas que se esperan.

Fecha : 20 de mayo del 2026

: 20 de mayo del 2026 Cines : Cinépolis

: Cinépolis Salas: 4DX

Hasta ahora, Cinépolis es la única cadena que anunció la proyección del último episodio de The Boys en sus salas. Además, no ha compartido si será posible comprar entradas para funciones tradicionales, VIP, 3D o IMAX.

¿Cuánto cuestan los boletos para ‘The Boys’ en cines?

Los boletos para las funciones 4DX en Cinépolis tienen un costo de hasta 198 pesos para entradas generales en funciones 2D. Los precios son los siguientes, de acuerdo con el sitio oficial de la cadena:

General 4DX-2D: 198 pesos

198 pesos Niños: 178 pesos

Ten en cuenta que, en ocasiones, las funciones especiales como la proyección de The Boys pueden tener costos adicionales; además, si compras en línea deberás pagar un cargo por servicio de 6 pesos extra por entrada.

Cinépolis explica que este tipo de funciones no están recomendadas para personas con problemas cardíacos o físicos que puedan agravarse; tampoco se aconseja el ingreso a mujeres embarazadas.

¿De qué trata la quinta temporada de ‘The Boys’?

La quinta temporada de The Boys se centra en un escenario catastrófico que ya se anticipaba desde entregas anteriores: Homelander ostenta un control absoluto del mundo y no parece haber nadie capaz de detenerlo.

Al inicio de la temporada 5, Hughie, Mother’s Milk y Frenchie están detenidos, por lo que Starlight es una de las pocas que puede hacer frente a todo lo que sucede. Además, Butcher regresa con una idea radical: utilizar un virus capaz de eliminar a todos los superhéroes.

A lo largo de los siete episodios estrenados hasta ahora se presentaron batallas épicas, ya características de la serie, así como momentos profundamente tristes. En caso de que aún no hayas visto todos los capítulos, te recomendamos dejar de leer, ya que habrá SPOILERS.

Homelander es uno de los principales personajes de 'The Boys'. (Foto: Prime Video/Press Room)

Uno de los momentos más traumáticos para los fans de The Boys llegó con la muerte de Frenchie, uno de los personajes más queridos. Aunque la decisión no agradó a muchos espectadores, Eric Kripke, creador de la serie, explicó que era necesaria.

¿Por qué? Para causar el mayor impacto posible, tanto en los personajes como en los espectadores: “Sabíamos que eso iba a causar el mayor impacto emocional posible, y sentíamos que debía ocurrir. Sin el sacrificio de Frenchie, ellos no tenían posibilidades reales de ganar”, dijo en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Bajo este panorama, el episodio final —que también estará disponible a través de Amazon Prime Video— llegará a las salas de cine en México.