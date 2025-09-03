Llega Cinépolis Channel: ¿Cómo ver películas sin suscripción en tu TV inteligente?

Conoce todos los detalles sobre Cinépolis Channel, la nueva alternativa para ver el cine mexicano sin coste para los usuarios (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Cinépolis).

Una de las cadenas de cine más importantes en México regresa al mundo del streaming con su nuevo canal gratuito, se trata de Cinépolis Channel, el cual aterriza de forma gratuita con más de 100 títulos del mejor cine nacional.

Después de la desaparición en 2023 de la plataforma Cinépolis Klic tras 10 años de operación, se reintegran al mundo del streaming con una propuesta propuesta alternativa y gratuita para los amantes del séptimo arte.

“Los cambios en la industria del entretenimiento en casa, la consolidación y exclusividad de contenidos en otras plataformas y la intensa competencia de ese mercado, nos llevaron a tomar esta difícil decisión”, comunicó la empresa sobre Cinépolis Klic, que terminó operaciones el 31 de mayo de 2023.

¿Qué es Cinépolis Channel y qué contenido ofrece?

Con la proliferación de plataformas de streaming de pago, la demanda por opciones gratuitas ha crecido significativamente. En México, servicios como la plataforma Mercado Play han ganado popularidad, y ahora, Cinépolis Channel se suma a esta tendencia con una alternativa sin costo para los usuarios.

El canal ofrece dramas, comedias y estrenos recientes sin costo alguno para disfrutar de esta propuesta que celebra la identidad y el talento de la cinematografía nacional.

¿Cómo ver Cinépolis Channel GRATIS?

Cinépolis Channel está disponible de forma gratuita a través de Samsung TV Plus si sintonizas en el canal 2734, sin necesidad de registro ni descargas adicionales.

“La incorporación de Cinépolis a Samsung TV Plus refuerza nuestra visión de ofrecer contenido relevante para el público mexicano. Esta alianza brinda una oferta cinematográfica rica en diversidad y calidad, conectando con los gustos y preferencias locales”, dijo Aline Jabbour, Directora Senior de Samsung TV Plus LATAM en un comunicado de prensa publicado por Samsung.

Cinépolis Channel también está disponible mediante las televisiones inteligentes que cuantan con el sistema operativo Roku TV en el apartado de Roku Channel.

¿Qué películas se pueden ver mediante Cinépolis Channel?

El canal no se limita a los éxitos de taquilla; su propuesta incluye estrenos recientes, comedias y dramas intensos, con gran calidad dentro del cine mexicano. Entre las películas que forman parte de su programación, se encuentran:

Perfectos Desconocidos (2018) – Éxito taquillero

(2018) – Éxito taquillero Nicotina (2003) – Comedia negra

(2003) – Comedia negra Las niñas bien (2018) – Película ganadora a múltiples premios Ariel basada en la novela de Guadalupe Loaeza

(2018) – Película ganadora a múltiples premios Ariel basada en la novela de Guadalupe Loaeza Esto no es Berlín (2019) – Estrenada en Sundance

(2019) – Estrenada en Sundance Huesera (2022) – Thriller psicológico

(2022) – Thriller psicológico Amalgama (2020) - De Carlos Cuarón

(2020) - De Carlos Cuarón Amarte duele (2002) - Éxito de las comedias románticas nacionales

El Modelo FAST: ¿Cómo funciona Cinépolis Channel?

Cinépolis Channel opera bajo el modelo FAST (Free Ad-Supported Streaming TV). Esto significa que, aunque el canal es completamente gratuito para los usuarios, su financiamiento proviene de los anuncios comerciales que se insertan durante la reproducción de contenido.

Este modelo se ha convertido en una tendencia en el mundo del streaming, y con su adopción, la cadena Cinépolis no solo se adapta a las nuevas demandas del mercado, sino que busca ofrecer una alternativa accesible a los usuarios que prefieren contenido sin suscripciones.