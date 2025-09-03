Derrota para los Hashiras: Función especial de ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ prohíbe estos objetos

El evento de Demon Slayer en Cinépolis Parque Toreo prohíbe las espadas. (Foto: Shutterstock / Facebook Cinépolis).

¡Respiraciones listas! La función especial de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba –Castillo Infinito en Cinépolis Parque Toreo desató una locura desde la preventa de boletos y al fin llegó la fecha del estreno anticipado; sin embargo, hay algo contra lo que no puede ni el Cuerpo de Cazadores de Demonios: los objetos prohibidos en el evento.

Demon Slayer: Castillo Infinito rompió récords en Japón: en 45 días alcanzó los 20 millones de boletos vendidos, según Crunchyroll, con lo cual se convirtió en la cuarta película en la historia del cine japonés moderno en lograrlo y se une así a Mugen Train, Frozen y El viaje de Chihiro.

La cinta, dirigida por Haruo Sotozaki, adapta el arco final del manga de Koyoharu Gotouge y dará inicio a una trilogía que cerrará la historia de Tanjiro y los Hashira.

¿Cuándo se estrena Demon Slayer Castillo Infinito en México?

La nueva película de Demon Slayer se estrena oficialmente el 11 de septiembre de 2025 en todos los cines mexicanos, pero cuatro días antes hay una función especial en Cinépolis Parque Toreo, con actividades para fans.

'Demon Slayer: Castillo infinito' se estrena oficialmente el 11 de septiembre de 2025 en México. (Foto: Cinépolis).

Función especial en Cinépolis Toreo con alfombra roja

El 7 de septiembre de 2025 se lleva a cabo una función especial en Cinépolis Parque Toreo, en Naucalpan, Estado de México. La preventa fue el viernes 15 de agosto y las entradas se agotaron en minutos.

El evento tiene previstos invitados especiales de Japón y actores de doblaje latino, además de una alfombra roja abierta al público que comienza a las 9:00 a.m.

El evento de 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito’ en Cinépolis Toreo no permite máscaras. (Foto: Shutterstock).

Crunchyroll informó que cualquier persona puede asistir a la alfombra roja, incluso sin boleto para la función, aunque será necesario llegar temprano. Hay algunas restricciones:

No se permite el ingreso con armas de cosplay (ni siquiera de plástico o madera).

(ni siquiera de plástico o madera). No se pueden usar máscaras o cascos dentro del centro comercial.

Vasos coleccionables de Demon Slayer en Cinépolis y Cinemex

Con el estreno también llegarán los vasos coleccionables de Demon Slayer.

Por ahora, solo Cinemex ha dado algunos detalles: salen a la venta el 11 de septiembre con Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke.

Se espera que durante la función especial del 7 de septiembre en Cinépolis Toreo salga a la venta una edición limitada de vasos con tapas que simulan las katanas de los personajes, pero la franquicia aún no lo ha confirmado.

¿De qué trata ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’?

La película sigue a Tanjiro Kamado, un joven cazador de demonios que lucha por proteger a su hermana Nezuko, convertida en demonio, mientras busca la manera de devolverle su humanidad.

Junto a sus inseparables compañeros Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira, Tanjiro ha enfrentado batallas cada vez más peligrosas, acompañado en varias ocasiones por los Hashira, los guerreros de élite del Cuerpo de Exterminio de Demonios.

En esta nueva entrega, la historia se adentra en el esperado arco del Castillo Infinito, donde los cazadores de demonios se preparan para la confrontación final contra Muzan Kibutsuji, el líder supremo de los demonios.

Durante el Entrenamiento Hashira, Muzan irrumpe en la mansión Ubuyashiki, poniendo en riesgo a los líderes del Cuerpo y atrapando a los protagonistas en un laberinto sobrenatural. Allí comenzará la batalla decisiva entre los Hashira y las temibles Lunas Superiores.

Personajes principales de la película

Tanjiro Kamado – Protagonista y cazador de demonios decidido a salvar a su hermana.

– Protagonista y cazador de demonios decidido a salvar a su hermana. Nezuko Kamado – Hermana de Tanjiro, convertida en demonio, pero con un fuerte lazo humano.

– Hermana de Tanjiro, convertida en demonio, pero con un fuerte lazo humano. Zenitsu Agatsuma – Cazador de demonios de carácter temeroso, pero con un poder eléctrico impresionante.

– Cazador de demonios de carácter temeroso, pero con un poder eléctrico impresionante. Inosuke Hashibira – Guerrero impulsivo que porta una máscara de jabalí y destaca por su fuerza bruta.

– Guerrero impulsivo que porta una máscara de jabalí y destaca por su fuerza bruta. Los Hashira – Incluyen a Kyojuro Rengoku (Fuego), Tengen Uzui (Sonido), Muichiro Tokito (Niebla) y Mitsuri Kanroji (Amor), entre otros, que se unen para enfrentar la última gran guerra contra los demonios.

– Incluyen a Kyojuro Rengoku (Fuego), Tengen Uzui (Sonido), Muichiro Tokito (Niebla) y Mitsuri Kanroji (Amor), entre otros, que se unen para enfrentar la última gran guerra contra los demonios. Muzan Kibutsuji – Antagonista principal y creador de todos los demonios, cuyo objetivo es aniquilar a la humanidad.

Dirección, elenco y clasificación

Director : Haruo Sotozaki, quien también estuvo a cargo de Mugen Train y las temporadas del anime.

: Haruo Sotozaki, quien también estuvo a cargo de y las temporadas del anime. Elenco de voces japonesas :

: Natsuki Hanae (Tanjiro)

(Tanjiro)

Akari Kitō (Nezuko)

(Nezuko)

Yoshitsugu Matsuoka (Inosuke)

(Inosuke)

Hiro Shimono (Zenitsu)

(Zenitsu) Duración : 155 minutos

: 155 minutos Clasificación: Aún por confirmar (TBC), aunque se espera apta para adolescentes y adultos por su acción intensa y escenas de batalla.

¿Dónde ver ‘Demon Slayer’?

Si quieres ponerte al día antes del estreno de Castillo Infinito, las temporadas anteriores de Kimetsu no Yaiba están disponibles en Crunchyroll y Netflix, donde podrás revivir la historia de Tanjiro, Nezuko y los Hashira.