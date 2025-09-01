¿Cuál es el orden para ver las películas del universo ‘El Conjuro’? Guía para maratón previo a ‘Últimos Ritos’

La saga de terror más exitosa de los últimos tiempos llega a su gran conclusión gracias al estreno de la película ’El Conjuro 4: Últimos Ritos’. Por esto, los fanáticos se preparan para la llegada de la cinta final, por lo que muchos querrán saber el orden correcto para revivir las películas.

Esta saga se basa en los casos paranormales de los investigadores Ed y Lorraine Warren. Desde la primera aparición de Valak hasta el aterrador caso de los Smurl, te contamos cómo ver la franquicia en orden cronológico, pues la línea temporal no sigue el orden de estreno en cines y puede llegar a ser confuso.

¿Cuál es el orden cronológico de las películas de ‘El Conjuro’ y dónde verlas en plataformas?

La saga cuenta con 10 títulos (incluyendo el próximo lanzamiento de Últimos Ritos), que entrelazan demonios, objetos malditos y casos reales investigados por los Warren, con dos subsagas famosas como la de ‘La Monja’ y las películas de la muñeca ‘Annabelle’, las cuales hacen aún más grande el legado.

Si quieres disfrutar la historia completa, conoce a continuación el orden cronológico de la trama, además de dónde puedes ver cada película:

¿Esto sabemos sobre ‘El Conjuro 4: Últimos Ritos’?

La historia se ubica en 1986 y retoma a los Warren ya retirados de su labor como demonólogos. Sin embargo, regresan a la acción cuando la familia Smurl reporta fenómenos paranormales en su casa en Pensilvania: olores nauseabundos, sombras, ataques físicos y la presencia de un misterioso espejo que desencadena el terror.

En México, el estreno en cines el 4 de septiembre de 2025, con funciones desde el 3 en la cadena Cinépolis y también en las salas de Cinemex; la preventa de boletos ya está disponible en línea en las principales cadenas de cine.

¿Cuál es el elenco para ‘El Cojuro 4: Últimos Ritos’?

La cuarta y última entrega de la saga, ‘El Conjuro 4: Últimos Ritos’ será dirigida por Michael Chaves, quien ya trabajó en La Maldición de La Llorona, El Conjuro 3 y La Monja II.

El director explicó que Últimos Ritos vuelve al terror clásico de casas embrujadas, con una atmósfera que conecta con las raíces de la saga. “Queríamos que la gente viviera esa experiencia clásica de miedo, y el caso Smurl era perfecto para ello”, contó en entrevista con EFE.

Éste es el elenco confirmado:

Vera Farmiga – Lorraine Warren

– Lorraine Warren Patrick Wilson – Ed Warren

– Ed Warren Mía Tomlinson – Judy Warren

– Judy Warren Madison Lawlor – Lorraine joven

– Lorraine joven Orion Smith – Ed joven

– Ed joven Rebeca Calder – Janet Smurl

– Janet Smurl John Brotherton – Brad Hamilton

– Brad Hamilton Steve Coulter – Padre Gordon

– Padre Gordon Ben Hardy, Eliot Cowan, Beau Gadsdon, Jemma Churchill y Peter Wight completan el elenco.

¿Cuál es la clasificación de ‘El Conjuro 4’ en México?

En México, la RTC le asignó B15, recomendada para mayores de 15 años por sus escenas de terror intenso, violencia y lenguaje fuerte.

Ahora que conoces el orden cronológico de las películas de El Conjuro y todos los detalles sobre el estreno de Últimos Ritos, es momento de preparar tu maratón de terror.