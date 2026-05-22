EU ‘golpea bolsillos’ del CJNG y Cártel de Sinaloa: Acusa a 2 ciudadanos chinos de lavar dinero del narco

EU destapa red de lavado ligada al CJNG y al Cártel de Sinaloa con apoyo de ciudadanos chinos. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro | Shutterstock)

Estados Unidos acusó a dos ciudadanos chinos por presunto lavado de ganancias del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa. Los señalados son Ruhuan Zhen y Hongce Wu.

A través de una red de cómplices con operaciones en Estados Unidos, México, China y otros países de Latinoamérica y del mundo, los acusados blanquearon “grandes cantidades de dinero” procedente del narcotráfico, según la acusación formal presentada en el Distrito Este de Virginia.

Supuestamente, la relación entre los ciudadanos chinos y el CJNG, así como con el Cártel de Sinaloa, se remonta de noviembre de 2016 a abril de 2025, periodo en el que utilizaron diversos mecanismos para mover ganancias del crimen organizado.

¿Cómo operaba la red de lavado de dinero para el CJNG y Cártel de Sinaloa?

Ruhuan Zhen y Hongce Wu habrían utilizado diversos mecanismos “clandestinos”, como transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones encriptadas, sistemas de verificación de número de serie y blanqueo de dinero mediante supuestas transacciones comerciales para lavar el dinero proveniente de actividades ilícitas.

Además, los ciudadanos chinos participaron en la importación y venta de cocaína y fentanilo, según los documentos judiciales en manos de las autoridades estadounidenses.

De ser declarados culpables, Zhen y Wu se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión cada uno.

Cártel de Sinaloa y CJNG utilizan criptomonedas para lavado de dinero

La trazabilidad del dinero proveniente del narcotráfico es un asunto que ocupa a las autoridades de Estados Unidos. La acusación en contra de Ruhuan Zhen y Hongce Wu es un eslabón más de la cadena que desde hace años ocupan el CJNG y el Cártel de Sinaloa.

En los últimos años, uno de los mecanismos más implementados por las organizaciones criminales son las criptomonedas. En muchos casos, el anonimato es uno de los atributos de las plataformas donde se realizan transacciones con las diferentes monedas virtuales.

En su Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024, la DEA apuntó a organizaciones chinas para el lavado de dinero de las actividades ilícitas de los cárteles, supuestamente a través de un sistema bancario clandestino de China.

Sin embargo, las autoridades mexicanas también realizan sus esfuerzos para evitar que se nutra la vena financiera del crimen organizado. En noviembre de 2025, se sancionó a 13 casinos físicos y virtuales presuntamente responsables del lavado de dinero para cárteles mexicanos, a través de un esquema de falsas promociones y múltiples operaciones para evitar que se rastreara el origen de los recursos.