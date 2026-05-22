Sheinbaum avala propuesta de anular elecciones por intervención extranjera: ‘Aquí decidimos nosotros’

La presidenta Sheinbaum 'palomeó' la propuesta de anular las elecciones en caso de alguna intervención extranjera.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, avaló la propuesta hecha por los diputados de Morena para anular las elecciones en caso de alguna intervención extranjera.

“Yo creo que está bien, aquí decidimos nosotros. Si se demuestra que hubo injerencia de otros países que se haga la nulidad”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 22 de mayo.

La mandataria contó que Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, le preguntó qué le parecía la propuesta que sería presentada más tarde en el Congreso.

“Está interesante. Ayer me mandó una nota y me preguntó qué me parecía.Me parece bien, la verdad, creo que es una buena iniciativa”, agregó la presidenta.

¿Qué sabemos de la propuesta de anular las elecciones en caso de intervención extranjera?

La propuesta fue presentada por Monreal y como parte de los cambios se haría la modificación al artículo 41 de la Constitución.

Sin embargo, la polémica también radica en que sería necesario ajustar la Ley de Medios de Impugnación y otras normas electorales.

Ricardo Monreal detalló que la medida obedece a las experiencias recientes en países de América Latina y expuso como ejemplo el apoyo de Estados Unidos a José Antonio Kast en Chile y Rodrigo Paz en Bolivia.

La opción despertó las alertas entre la oposición que acusó de un supuesto intento de censura al modificar la Ley con el ‘pretexto’ de injerencismo.

Dicha propuesta se suma a la enviada por la presidenta Sheinbaum quien expuso la importancia de crear una comisión del Instituto Nacional Electoral (INE) para evaluar y, en su caso, descartar a candidatos presuntamente relacionados con el narcotráfico o grupos del crimen organizado.

Congreso aprueba periodo extraordinario para analizar propuestas de reforma

La comisión permanente del Congreso de la Unión aprobó que se realice un periodo extraordinario para analizar la iniciativa de reforma enviada por la presidenta Sheinbaum de pasar la elección Judicial a 2028.

Además, también se revisará la propuesta para crear una comisión en el INE contra narcocandidatos y la opción de Morena para anular elecciones en caso de una intervención extranjera.

Por esa razón, el periodo extraordinario en el Congreso comenzará a partir del martes 26 de mayo y terminará cuando los temas pendientes sean analizados.

La tarea pendiente de los legisladores durante el periodo extraordinario será la discusión de los siguientes temas:

La reforma para el cambio de fecha de la elección del Poder Judicial.

para el cambio de fecha de la elección del Poder Judicial. Reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que plantea la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.

*Con información de Víctor Chávez