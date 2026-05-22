Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 22 de mayo de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 22 de mayo desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre la aprobación de un periodo extraordinario en el Congreso.

Dicha decisión se tomó por los legisladores para discutir la reforma enviada por la presidenta Sheinbaum que propone realizar la elección Judicial en 2028.

Además, otra de las propuestas de la mandataria es crear una comisión contra ‘narcocandidatos’, la cual también se analizará en el Congreso.

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 22 de mayo?

La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los viernes se presenta la sección ‘Suave patria’.

Claudia Sheinbaum: Lo último de su conferencias ‘mañanera’ del 22 de mayo