Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 22 de mayo de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 22 de mayo desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre la aprobación de un periodo extraordinario en el Congreso.
Dicha decisión se tomó por los legisladores para discutir la reforma enviada por la presidenta Sheinbaum que propone realizar la elección Judicial en 2028.
Además, otra de las propuestas de la mandataria es crear una comisión contra ‘narcocandidatos’, la cual también se analizará en el Congreso.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 22 de mayo?
La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los viernes se presenta la sección ‘Suave patria’.
Claudia Sheinbaum: Lo último de su conferencias ‘mañanera’ del 22 de mayo
- La presidenta de México dijo que la visita de Sara Carter, zar antidrogas de EU, se pospuso por motivos de agenda de la funcionaria de Trump.
- La mandataria rechazó que el relevo de 9 mandos militares estuviera relacionada con supuestas irregularidades y afirmó que este tipo de cambios forman parte de los procedimientos periódicos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
- Sheinbaum negó que fuerzas de seguridad tengan una vigilancia especial sobre los funcionarios de Sinaloa señalados por presuntos vínculos con Los Chapitos, ya que no existe un fundamento legal que obligue a las autoridades mexicanas a hacerlo.
- Claudia Sheinbaum comentó que “no vemos un gran riesgo” de las restricciones que el gobierno de Donald Trump busca implementar para el envío de remesas a otros países de personas que no cuenten con documentos de identificación.
- El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, informó que desde inició la entrega de tarjetas para recibir la Beca Rita Cetina destinada a la compra de útiles escolares.
- Mario Delgado, secretario de Educación Pública, afirmó que mantienen constantes pláticas con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ante la amenaza de realizar un plantón durante el Mundial 2026.
- Luisa María Alcalde dijo que la propuesta es crear mecanismos para que los partidos políticos cuenten con herramientas de revisión antes de definir las candidaturas que postularán rumbo a las elecciones de 2027.