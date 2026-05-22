Irán ‘hace ojitos’ a propuesta de paz de Trump... pero tensión por uranio y cuota en Ormuz frena acuerdo

Irán afirmó que la última propuesta de Estados Unidos redujo las diferencias entre las partes en conflicto, pero los comentarios del líder supremo de la República Islámica sobre la conservación de las reservas de uranio de Teherán y una disputa por el cobro de peaje en el estrecho de Ormuz ensombrecieron las perspectivas de un avance decisivo.

Teherán se encuentra en proceso de responder a un texto presentado por Estados Unidos, el cual “ha reducido las diferencias hasta cierto punto”, informó este jueves la agencia semioficial Iranian Students’ News Agency, sin precisar la fuente. “Reducir aún más las diferencias requiere que Washington abandone la tentación de la guerra”.

Aunque esto representó una señal de avance, un informe de Reuters señaló que el líder supremo Mojtaba Khamenei emitió una directiva para impedir la salida al exterior del uranio iraní cercano al grado armamentístico, situación que impulsó los precios del petróleo.

Trump rechaza idea de cobros a buques en el estrecho de Ormuz

Posteriormente, el presidente Donald Trump afirmó que se opone a los esfuerzos de Irán y Omán para establecer algún tipo de sistema permanente de peajes en Ormuz.

“Queremos que esté abierto, queremos que sea gratuito, no queremos peajes”, declaró Trump este jueves ante periodistas en la Casa Blanca. “Es una vía marítima internacional. No están cobrando peajes”.

Las declaraciones contradictorias sobre cuestiones clave dejaron poco claro si ambas partes realmente se encuentran más cerca de un acuerdo tras las renovadas amenazas de escalada de los últimos días.

Tensiones entre Irán y Estados Unidos alteran precio del petróleo

Los precios del petróleo registraron fuertes variaciones este jueves mientras los operadores siguieron de cerca el progreso de las conversaciones de paz para determinar si ocurrirá un retorno inminente de los flujos de petróleo a través de Ormuz.

El Brent cayó más del 1.5 por ciento, hasta cotizar por debajo de 104 dólares por barril hacia las 2:06 de la tarde en Nueva York, después de un aumento superior al 3 por ciento al inicio de la sesión.

Las reservas globales de petróleo y derivados disminuyen al ritmo más acelerado registrado este mes, según Goldman Sachs, mientras los inventarios mundiales registran una rápida reducción.

EU insiste a Teherán en entregar uranio enriquecido

Estados Unidos exigió de manera reiterada que Teherán entregue su uranio enriquecido, ante el temor de un posible uso para fabricar una bomba atómica, y que además se comprometa a poner fin al enriquecimiento durante al menos una década. Los líderes iraníes rechazaron públicamente esas condiciones.

Trump advirtió el miércoles que podría reanudar pronto los ataques si Irán no aceptaba sus términos, amenaza que repitió en varias ocasiones desde la entrada en vigor de la tregua el 8 de abril.

“O tendremos un acuerdo o vamos a hacer algunas cosas un poco desagradables”, afirmó. “Pero espero que eso no ocurra”.

Las perspectivas parecían mejorar después de esas declaraciones, cuando Irán sugirió que las diferencias con Estados Unidos disminuyen alrededor de un documento de 14 puntos presentado hace varias semanas.

Dicha propuesta planteó esencialmente un acuerdo de corto plazo que permitiría a Irán reabrir el estrecho de Ormuz y a Estados Unidos levantar el bloqueo de puertos iraníes, para posteriormente avanzar hacia negociaciones más profundas sobre el programa nuclear iraní.

Irán no dio señales sobre la fecha de una respuesta formal a Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní reiteró que busca garantías sobre el fin de los combates “en todos los frentes, incluido Líbano”. También pidió el descongelamiento de activos sancionados.

A casi tres meses del inicio del conflicto, el presidente iraní Masoud Pezeshkian insistió en que su país no se encuentra cerca de rendirse.

“Obligar a Irán a rendirse mediante coerción no es más que una ilusión”, publicó el miércoles en X.

Como señal de posibles avances próximos, el mariscal de campo pakistaní Asim Munir, quien actuó como mediador durante toda la guerra, visitará Teherán este jueves, informó ISNA.