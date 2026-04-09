Trump exige a Irán que no cobre a barcos por pasar el Estrecho de Ormuz: ‘¡Más les vale que no lo hagan!’

Donald Trump xige a Irán que no cobre por pasar el Estrecho de Ormuz. (Foto: EFE)

El presidente Donald Trump advirtió a Irán que no cobrara peajes a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, ya que el tráfico sigue estando en gran medida restringido, a pesar de un acuerdo de alto el fuego que incluía un pacto para abrir esta vía marítima crucial.

“Hay informes de que Irán está cobrando tarifas a los petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz”, escribió Trump en una publicación en redes sociales el jueves. “¡Más les vale que no lo hagan y, si lo hacen, que paren ya!”.

La declaración de Trump indica que Estados Unidos podría oponerse a cualquier nuevo acuerdo en el que Irán utilice su influencia sobre el estrecho para cobrar peajes. Irán ya había sugerido que esos ingresos podrían destinarse a la reconstrucción tras la guerra.

A principios de esta semana, Trump declaró a los periodistas que tenía “un concepto” según el cual Estados Unidos cobraría esas tasas por el paso de los vehículos.

“Prefiero hacer eso a dejar que se los queden”, dijo Trump el lunes. “¿Por qué no deberíamos hacerlo? Somos los ganadores. Ganamos, ¿de acuerdo?”.

Irán revela que planea cobrar peajes en estrecho de Ormuz

Estados Unidos e Irán anunciaron un alto el fuego de dos semanas en la guerra y ambas partes mantendrán conversaciones directas en Pakistán este fin de semana.

Estos peajes se consideran generalmente una violación del derecho marítimo internacional, que promueve la navegación pacífica por las vías navegables del mundo y prohíbe a los países ribereños obstaculizar el paso.

Irán adelantó sus planes para cobrar peajes incluso antes de la declaración del alto el fuego. En un comunicado publicado en Telegram, el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, declaró el jueves que el país «sin duda llevará la gestión del estrecho de Ormuz a una nueva etapa».

El estatus del estrecho es uno de los puntos críticos que ponen en peligro la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán, antes de las conversaciones que se celebrarán este fin de semana en Islamabad. El estrecho es una vía de paso para aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo. Irán cerró el estrecho de Ormuz tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel.

Más de 800 buques de carga se encuentran varados en el Golfo Pérsico, la mayoría a la espera de partir, y los armadores y las aseguradoras han advertido que se necesitarán más detalles para determinar si es posible un tránsito seguro.

Según datos de seguimiento de buques recopilados por Bloomberg, el miércoles solo se observó la salida de tres barcos de la región. En condiciones normales, unos 135 buques la cruzan diariamente.