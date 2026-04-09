Nuevo canciller de México ‘reclama’ a Trump muerte de mexicanos bajo custodia del ICE: ‘Es inaceptable’

Roberto Velasco dijo que reforzarán acciones para ayudar a familiares de migrantes mexicanos que murieron bajo custodia de ICE.

Roberto Velasco, quien recién fue ratificado por el Senado como nuevo canciller, mantiene su reclamo a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, por la muerte de mexicanos bajo custodia de ICE.

“Nos parece inaceptable que los mexicanos han perdido la vida bajo custodia de ICE y eso vamos a seguirlo poniendo sobre la mesa en distintas perspectivas jurídicas en apoyo a sus familias”, dijo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en entrevista con Manuel Feregrino.

Desde que era subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, fijó su postura sobre el tema para dar seguimiento a las familias de migrantes mexicanos.

“En cuanto al plan de Derechos Humanos y vamos a seguir buscando que nuestros consulados estén más cerca de toda nuestra comunidad y que los servicios mejoren”, agregó.

México llevará a la CIDH casos de migrantes que murieron bajo custodia de ICE

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el país llevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de los mexicanos en los centros de detención del Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE) tras la muerte de José Ramos-Solano, migrante mexicano.

La mandataria explicó que el Ejecutivo llevará esta situación por primera vez a la CIDH, al tiempo que enviará cartas a las autoridades estadounidenses para quejarse de la “deficiente atención médica” en el centro de Adelanto.

Desde el regreso a la Casa Blanca del presidente Donald Trump, Washington endureció su política migratoria y ha detenido a más de 177 mil mexicanos, y 14 han fallecido mientras se encontraban custodiados por agentes del ICE.

Tras el último caso, Sheinbaum leyó un pronunciamiento de la Cancillería mexicana en el que se mencionaban las acciones que van a tomar, entre las que citó la presentación de una audiencia telemática ante la CIDH sobre las personas fallecidas en los centros de detención del ICE.

¿Qué sabemos de la muerte de mexicanos bajo custodia de ICE?

México informó sobre los 14 mexicanos que murieron bajo custodia o durante operativos del ICE, una situación que calificó de “absolutamente inaceptable” y que ya motivó protestas diplomáticas hacia Washington.

“Es absolutamente inaceptable para el Gobierno de México, porque hablamos de 13 personas que trágicamente han perdido la vida en operativos migratorios o bajo custodia del ICE”, señaló Roberto Velasco.

El funcionario precisó que de las muertes cuatro se registraron en California, tres en Georgia, dos en Arizona, una en Texas, una en Florida, una en Missouri y una más en otra entidad no detallada.

Las víctimas tenían entre 19 y 69 años y, de acuerdo con los informes, seis fallecimientos ocurrieron por complicaciones médicas, cuatro por suicidio, dos durante operativos del ICE y uno en un tiroteo en Dallas.

*Con información de EFE