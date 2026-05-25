Busca récord en Hot Sale

Walmart de México, liderada por Cristián Barrientos, busca superar el crecimiento del 28 por ciento registrado en su canal de comercio electrónico durante la edición anterior del Hot Sale. Para esta campaña de 2026, la cadena de autoservicios aprovecha la tendencia del próximo torneo de futbol para impulsar la comercialización en las categorías de pantallas, audio y tecnología. El objetivo central de la estrategia se enfoca en atender a una base que supera los 6 millones de clientes diarios mediante una infraestructura omnicanal robusta.

Para responder a las demandas de inmediatez del mercado, la compañía se apalanca en la reciente robotización de su Centro de Distribución (Cedis) especializado en ecommerce, ubicado en el Estado de México.

Esta innovación tecnológica busca optimizar los tiempos de entrega y la precisión logística, factores críticos considerando que el 59 por ciento de los consumidores planea realizar compras motivado por la justa deportiva. Con este despliegue operativo, la firma consolida su liderazgo en el comercio digital masivo.

Licitaciones públicas a debate

El Tecnológico de Monterrey, la Asociación Mexicana de Internet y la plataforma Smart Licit presentarán este 26 de mayo un análisis sobre la situación de los procesos de licitación pública en los niveles federal y estatal. El encuentro, que se llevará a cabo en el Campus Santa Fe de la Ciudad de México, servirá como marco para la difusión de un reporte especial que expone problemáticas sistémicas del sector como los tiempos excesivos en la preparación de bases, ineficiencias burocráticas, fallas en cumplimiento legal y falta de transparencia en la asignación de contratos que impactan de forma directa el ejercicio del gasto público.

Ante este panorama normativo, los especialistas emitirán una serie de recomendaciones enfocadas en la adopción de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial para mitigar los vicios de las adjudicaciones. El objetivo del foro consiste en proponer alternativas tecnológicas y operativas que brinden mayor certeza, agilidad, equidad y precisión tanto al sector gubernamental como a las empresas proveedoras del Estado, consolidando un ecosistema de contratación más transparente y accesible en el mercado nacional.

Transforman venta directa

Natura y Avon evolucionan el esquema tradicional de comercialización en México mediante un modelo omnicanal que integra herramientas digitales, bienestar y desarrollo personal. Lizbeth Yáñez Fernández, gerente de ventas de Natura, compartió datos de la Asociación Mexicana de Venta Directa (AMVD), sector que alcanzó un valor de 88 mil 574 millones de pesos. El mercado nacional cuenta con más de 3.1 millones de distribuidores independientes, de los cuales 1.55 millones operan en el segmento de belleza, impulsado por categorías como cuidado de la piel y cosméticos.

El canal mantiene una fuerte participación femenina del 76 por ciento, aunque México sobresale en la región por un incremento constante de hombres en la actividad. Para fortalecer a su red de 420 mil consultores, la corporación evalúa su calidad de vida mediante el Índice de Desarrollo Humano (IDH-CN) bajo parámetros de la ONU en educación, salud y trabajo. Adicionalmente, la firma ofrece capacitación en finanzas, apoyo psicológico, orientación médica y prevención de violencia de género, consolidando una estructura que desplaza 140 millones de unidades anuales en este 2026.

Veracruz automatizado

La modernización portuaria comenzó a acelerarse en Veracruz. Hutchison Ports ICAVE, que dirige Javier Rodríguez Miranda, destinó más de 62 millones de pesos para incorporar nuevos equipos eléctricos y autónomos dentro de su terminal, una apuesta que refleja hacia dónde se mueve la logística internacional: automatización, eficiencia operativa y presión ambiental. La compañía sumará seis nuevos Autonomous Trucks para alcanzar 12 unidades sin conductor en operación, además de Reach Stackers y tracto-planas eléctricas que sustituirán maquinaria diésel. El movimiento ocurre en uno de los puntos logísticos más estratégicos del país. Tan sólo en 2025, el Puerto de Veracruz movilizó 1.3 millones de TEUs y más de 30 millones de toneladas de carga. La apuesta de Hutchison no sólo busca reducir costos y errores operativos; también anticipa la competencia tecnológica que comenzará a redefinir puertos y cadenas logísticas en América Latina.