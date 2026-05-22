Audio gana al libro

Según el Informe Anual de Bookwire, México se posicionó como el mercado con mayor avance al duplicar su cuota de participación de mercado en consumo de audiolibros, la cual pasó del 8.4 al 18 por ciento, debido a la adaptación de los formatos digitales a las rutinas urbanas y los tiempos de traslado de los usuarios.

“Nos honra que el barómetro más importante de nuestra industria reconozca este crecimiento del mercado en México. Este avance responde a que los formatos digitales se están adaptando a la manera en que las personas consumen contenido hoy: mientras están en el tráfico, hacen ejercicio o se trasladan en transporte público. El audio está permitiendo que más personas integren la lectura a su rutina diaria”, mencionó Rafael Lunes, cofundador de Skeelo. Agregó que el formato permite integrar la lectura en actividades cotidianas como el ejercicio o el transporte público. Para este ciclo de 2026, la industria proyecta superar los 46 mil títulos disponibles en español. El reporte destaca el modelo de Skeelo, firma que distribuye audiolibros como beneficio incluido en planes de telecomunicaciones, rompiendo barreras de suscripción tradicionales para masificar el acceso al contenido.

Air Canada vuela más a México

Air Canada incrementará un 20 por ciento su capacidad en México para la próxima temporada invernal, como parte de su estrategia global Nueva Air Canada, orientada a posicionar a la empresa entre las diez mayores aerolíneas del mundo.

Luis Noriega, director de la firma en el país, aclaró que este avance responde a la sólida relación comercial y turística bilateral, descartando que el crecimiento esté impulsado por el Mundial de futbol debido a la saturación operativa del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM). La expansión llega tras un año de sólida recuperación donde la aerolínea canadiense reportó un repunte del 16 por ciento.

El dinamismo comercial se respalda en el intercambio de delegaciones empresariales, con la reciente visita de 400 corporaciones canadienses a México y el viaje de 280 firmas mexicanas a Canadá.

Para atender la demanda de conectividad hacia sus centros de operaciones en Toronto, Montreal y Vancouver, Air Canada sumará nuevas rutas que conectarán a Vancouver con Monterrey y Puerto Escondido, además de abrir el vuelo Toronto-Mérida a partir de diciembre.

Amazon y Costco lideran conexión

Dunnhumby presentó la edición de este año de su Índice de Preferencia del Retail (RPI) Autoservicio México. Daniel López, responsable de desarrollo de negocio para Latinoamérica de la firma, detalló que el precio se mantiene como el principal factor de entrada para competir con 26 por ciento, pero ya no es suficiente para diferenciarse. El consumidor actual prioriza elementos de valor integral como la calidad y variedad del surtido, con 25 por ciento, seguido de la rapidez y conveniencia en la experiencia de compra, que representa el 22 por ciento de las preferencias.

El estudio evaluó a 25 cadenas nacionales, regionales y plataformas digitales en el país, cruzando métricas financieras con variables de conexión emocional como el apego y la recomendación. En el primer cuartil del listado sobresalieron marcas como Amazon, City Club, Costco, Fresko La Comer, Sam’s Club, Super Kompras y Walmart Express debido a la claridad en sus propuestas de valor. Frente al crecimiento de los formatos de descuento y los canales digitales, la consultora advierte que las cadenas que ofrecen un estándar aceptable pero carecen de una ventaja excepcional enfrentan los mayores riesgos de rezago comercial.

Es Momentum de la IA

Manhattan Associates, firma especializada en tecnología para retail y cadena de suministro, aprovechó la edición de Momentum, su conferencia anual en Las Vegas, Nevada, para poner sobre la mesa a la IA agéntica. El encuentro reunió del 18 al 21 de mayo a ejecutivos, socios y clientes como Nike, DHL, L’Oréal, The Home Depot, Hermès, Michael Kors y Tiffany & Co, quienes compartieron experiencias sobre automatización, logística y transformación digital.

En este contexto, la compañía dio a conocer Solution Design Studio, una nueva herramienta que busca simplificar el diseño y configuración de operaciones logísticas y de comercio, basados en IA. Sanjeev Siotia, vicepresidente ejecutivo y director de tecnología de Manhattan Associates, explicó que conforme las cadenas de suministro se vuelven más complejas, los procesos de diseño y configuración suelen convertirse en un cuello de botella para las organizaciones. La intención de la compañía es que la inteligencia artificial permita agilizar estas etapas y facilitar la toma de decisiones desde las áreas de negocio.