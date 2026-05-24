Final de Liga MX: Cruz Azul es favorito; ¿por qué Pumas puede sorprender? Así están las apuestas

Cruz Azul parte como ligero favorito para ganar la final de la Liga MX contra Pumas de la UNAM, según las apuestas.

A ver si no la ‘cruzazulean’. Tras el partido de ida de Pumas vs. Cruz Azul en la final de la Liga MX, ‘La Máquina’ tiene más posibilidades de ganar el título del Torneo Clausura 2026. Los momios colocan al equipo de La Noria como favorito para levantar el trofeo; sin embargo, sabemos que los números son la mitad de la historia en el futbol mexicano.

Cruz Azul llega con cuota de +140 para ganar la final de la Liga MX en tiempo regular, mientras que Pumas aparece en +180, según las tendencias registradas por Novibet. La diferencia no es abismal y eso lo dice todo: el campeonato está lejos de decidirse. Un gol de Jordan Carrillo, una atajada de Keylor Navas, un movimiento táctico de Efraín Juarez, alias ‘Efrastóteles’ o un cambio acertado por Joel Huiqui, director técnico del Cruz Azul puede cambiar todo.

Lo que sí está claro es que ambos equipos llegan con argumentos reales. Cruz Azul ha mostrado una maquinaria ofensiva afilada durante la Liguilla, con Agustin Palavecino como su carta más peligrosa.

Pumas, en cambio, viene montado en la confianza de haber eliminado a Pachuca y de los partidazos y la eliminación de las Águilas del América, así como en la solidez que ha mostrado en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria a lo largo del torneo.

¿Por qué Cruz Azul es favorito en las apuestas de la final del Clausura 2026?

La cuota de +140 para ‘La Máquina’ no es caprichosa. Cruz Azul llegó a la final tras eliminar a Chivas del Guadalajara, mostrando contundencia ofensiva y solidez defensiva. Su estructura bajo el mando de Joel Huiqui ha mostrado eficacia en las transiciones rápidas, aprovechando los espacios que dejan los rivales al intentar presionar alto.

El nombre que más pesa en la ofensiva celeste es el de Agustin Palavecino. El mediocampista argentino fue determinante en la semifinal contra Chivas, y llega en buen momento.

A eso se suma que las tendencias de apuestas apuntan a una final ofensiva: entre las opciones más consultadas por los aficionados destacan “Ambos Equipos Anotan” y el mercado de “Más/Menos de Goles”. Ese perfil favorece a un equipo como Cruz Azul, que ha encontrado el gol regularidad durante la fase final del torneo, explica Novibet

Los argumentos de Pumas: ¿Por qué pueden ganar el título de la Liga MX?

Que Pumas aparezca en +180 no significa que sea un equipo menor. Significa que nadie esperaba verlos en esta instancia, y esa es precisamente su mayor fortaleza. El conjunto universitario llegó a la final gracias a un proceso que pocos creyeron posible al inicio del Clausura 2026.

El héroe más reciente tiene nombre y apellido: Jordan Carrillo. El jugador se convirtió en el protagonista de la semifinal para que Pumas eliminara a Pachuca, un tanto que metió al cuadro universitario en la gran final y que lo lleva al partido de vuelta con una confianza que no tiene precio.

A su lado, Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla han aportado la experiencia internacional que un equipo necesita cuando el partido aprieta. Navas, exguardameta del Real Madrid y del PSG, es capaz de cambiar el resultado de un juego. Carrasquilla ha dado equilibrio y lectura táctica en los momentos donde Pumas más lo ha necesitado.

Detrás de ellos, está la figura de Efraín Juarez. El técnico apodado Efrastoteles por su perfil reflexivo y conceptual llega a esta final tras haber conducido al Atlético Nacional de Medellín al doblete de liga y copa en Colombia en 2024. Su manejo del grupo, del proceso y de los momentos de presión es otro factor que las apuestas no siempre logran cuantificar.

Momios y tendencias: Así ven las apuestas la final Pumas vs Cruz Azul

Mas allá del resultado, las tendencias de apuestas alrededor de esta final revelan como los aficionados anticipan que se va a jugar el partido. Según Novibet, los mercados más activos son “Ambos Equipos Anotan”, “Más/Menos de Goles” y “Goleador en cualquier momento”, lo que sugiere que la mayoría espera una final con goles y con espacios para ambos lados.

Otros mercados con alta participación son “Más/Menos Tarjetas” y “Más/Menos de Tiros de Esquina”, que apuntan a un partido con momentos de tensión. Eso encaja con el perfil de una final de Liga MX clásica.

Para los que gustan de buscar valor en los momios, el +180 de Pumas es exactamente el tipo de cuota que puede resultar interesante cuando un equipo llega con momentum y con un entrenador que ya ha demostrado saber ganar en momentos grandes.