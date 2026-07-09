Capturan a ‘El Perrillas’, presunto líder de sicarios del Cártel de Tláhuac

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a Carlos 'N', de 32 años de edad, alias 'El Perrillas', probable jefe de sicarios y líder de una facción del Cartel de Tláhuac.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a Carlos Ramón “N”, alias “El Perrillas”, de 32 años, identificado como presunto jefe de sicarios y líder de una facción del Cártel de Tláhuac.

Junto con él fue capturado Roberto Pascal “N”, de 25 años, señalado como supuesto narcomenudista vinculado a la misma organización criminal que opera en el sur de la capital.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes realizaban labores de vigilancia en el cruce de las calles Adriana y Juan Bretel, en la colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tláhuac, cuando observaron a dos hombres que adoptaron una actitud inusual y trataron de escapar al notar la presencia policial.

Los uniformados les cerraron el paso y, tras una revisión preventiva les aseguraron 25 bolsitas con aparente marihuana, un arma de fuego corta con un cargador y cuatro teléfonos celulares.

Ambos detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

¿Cuál es la relación de ‘El Perrillas’ con ‘El Ojos’?

Tras un cruce de información, las autoridades identificaron a Carlos Ramón como “El Perrillas”, quien presuntamente se desempeñaba como jefe de sicarios desde la época en que la organización criminal era encabezada por Felipe de Jesús Pérez Luna, alias “El Ojos”.

Además, la SSC informó que el detenido cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud, registrados en 2016 y 2019.

Roberto Pascal registra una presentación ante el agente del Ministerio Público por el mismo delito en 2018.

Las investigaciones también señalan que ambos sujetos estarían relacionados con una agresión armada ocurrida recientemente al exterior de un salón de fiestas en la alcaldía Tláhuac.

Las autoridades capitalinas mantienen abiertas las indagatorias para determinar la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos vinculados con la célula criminal.