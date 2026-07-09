Aguascalientes, entre las mejores ciudades del mundo para vivir y número uno de México

Solo dos ciudades del país lograron ingresar al análisis final entre más de 3 mil 400 ciudades evaluadas en el mundo.

Aguascalientes fue reconocida como la ciudad con mejor calidad de vida de México, de acuerdo con el Happy City Index 2026, un estudio internacional elaborado por el Institute for Quality of Life que analizó más de 3 mil 400 ciudades de todo el mundo. De ellas, únicamente 251 lograron integrar la clasificación final y, entre las ciudades mexicanas incluidas en el ranking, Aguascalientes obtuvo la mejor posición nacional.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega, señaló que este reconocimiento internacional refleja el trabajo permanente que se realiza para fortalecer la infraestructura urbana, ampliar las oportunidades económicas, mejorar la movilidad, impulsar la seguridad y garantizar servicios de calidad para la población, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para las familias de Aguascalientes.

Destacó que para la elaboración de este índice se analizaron más de 3 mil 400 ciudades de todo el mundo. Durante cinco meses, especialistas recopilaron y verificaron información mediante una metodología basada en 64 indicadores relacionados con infraestructura, movilidad, seguridad, gobernanza, sostenibilidad, economía, acceso a servicios y otros factores que inciden en la calidad de vida de la población.

De las más de 3 mil 400 ciudades evaluadas, únicamente 251 cumplieron con los criterios para integrar el ranking final. En el caso de México, solo dos ciudades fueron incluidas y Aguascalientes obtuvo la mejor posición nacional, consolidándose como un referente por las condiciones que ofrece a sus habitantes para vivir, desarrollarse y prosperar.

Garza de Vega destacó que la posición alcanzada por Aguascalientes confirma que el estado ofrece un entorno favorable para la inversión y el crecimiento económico.

“Las condiciones de estabilidad, competitividad y desarrollo urbano que distinguen a Aguascalientes son factores que atraen nuevos proyectos productivos, fomentan la generación de empleos y permiten retener talento altamente calificado”, precisó.

Añadió que estas fortalezas han consolidado a Aguascalientes como uno de los destinos más atractivos para empresas nacionales e internacionales que buscan establecer operaciones en una ciudad con infraestructura moderna, capital humano capacitado y una alta calidad de vida.

Finalmente, afirmó que el reconocimiento otorgado por el Happy City Index 2026 reafirma el liderazgo de Aguascalientes como una ciudad moderna, competitiva y con visión de futuro, donde el desarrollo económico y social avanza de manera equilibrada para beneficio de sus habitantes.