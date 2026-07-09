¿Es Aldo Rendón? Horario y dónde ver de la revelación del habitante 4 de ‘La Casa de los Famosos México’

Estas son las pistas de la cuarta revelación de los habitantes de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Freepik/CapturaLacasadelosfamososmexico)

Cada vez falta menos para el estreno de La Casa de los Famosos México 2026 y la producción ya comenzó a destapar una de las mayores incógnitas de la temporada: quiénes ingresan al popular reality.

Los anuncios se enfrentan a rumores y filtraciones en redes sociales, donde algunos de los seguidores del programa intentan adivinar de quién se trata.

En el caso del cuarto habitante de la temporada 4 de La Casa de los Famosos México, todo apunta a que se trata de Aldo Rendón, maquillista y estilista de diferentes actrices y conductoras, entre ellas Galilea Montijo.

Galilea Montijo regresa como conductora de 'La Casa de los Famosos México 4'. (Fotoarte El Financiero/Cuartoscuro)

¿A qué hora revelan al cuarto habitante de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

La presentación oficial del nuevo participante de La Casa de los Famosos México es este jueves 9 de julio.

La producción realiza un enlace donde se revela, de manera breve, de quién se trata. El inicio de la transmisión es a las 8:28 p.m. del tiempo del centro de México.

¿Dónde ver la revelación del habitante 4 de ‘LCDLFM’ EN VIVO?

La presentación de los habitantes puede seguirse en vivo en diferentes plataformas y canales de TV. Estas son las opciones confirmadas por la producción.

Las Estrellas

Canal 5

Canal Nu9ve

ViX Premium

También está disponible en las redes sociales oficiales de La Casa de los Famosos México, donde comparte el anuncio (YouTube/ Instagram, Facebook y TikTok). compartirán contenido exclusivo, entrevistas y reacciones de los nuevos participantes.

¿Cuáles son las pistas del cuarto habitante de ‘La Casa de los Famosos México 2026′?

El video de las pistas del nuevo participante del reality show comienza en un salón donde se aprecian vestidos, lentes y bolsos, todos aparentemente de alta costura. Consecuentemente, los seguidores mencionaron que se trataba de Aldo Rendón.

En un cuadro está un perrito, que es sumamente parecido a Rita, la mascota del fashionista que falleció en 2023. Además, un par de lentes que aparecen en el material audiovisual son idénticos a unos que ya usó Rendón y presumió en las redes sociales.

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos México 2026?

Una vez revelado el elenco, el reality arranca oficialmente el domingo 26 de julio de 2026, cuando los famosos crucen la puerta de la casa e inicien la convivencia que será seguida las 24 horas del día.

Como en temporadas anteriores, los habitantes de La Casa de los Famosos México 4 se enfrentan en nominaciones, salvaciones, retos y eliminaciones semanales, mientras el público decide con sus votos quién permanece en la competencia.

¿Quiénes son los habitantes confirmados para ‘LCDLFM’ 2026?

Los habitantes confirmados para la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México hasta el momento son 3.

El primero de ellos fue Ernesto Laguardia, actor y conductor de TV, entre sus proyectos destacados está el programa Hoy y la telenovela mexicana Quinceañera, protagonizada por Adela Noriega.

La segunda fue Karina Torres, integrante del grupo de Las Perdidas, quien finalmente entró al reality, pues desde 2024 existen rumores de su participación.

Ximena Herrera fue la participante revelada más reciente, ella es una actriz originaria de Bolivia. Entre sus proyectos más destacados está El Señor de los Cielos y Buscando a Frida.