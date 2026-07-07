‘Señor de los Cielos’ temporada 10: ¿Qué sabemos de su estreno y cuándo llega a streaming?

En esta nueva temporada del 'Señor de los Cielos', Aurelio Casillas tratará de recuperar el control del imperio del narco. [Fotografía. Cuartosuro/Shutterstock/Telemundo]

La historia de Aurelio Casillas está por llegar a su desenlace. La narcoserie El Señor de los Cielos estrenará su décima y última temporada, con la que pondrá fin a una de las franquicias más exitosas de la televisión hispana.

La producción, que inició en 2013, se consolidó como una de las narcoseries más influyentes de la televisión en español, con una historia marcada por traiciones, ambición y luchas por el poder dentro del crimen organizado.

Ahora, con su décima temporada, la trama se encamina a su desenlace con un cierre que busca responder el destino de Aurelio Casillas, personaje interpretado por el actor Rafael Amaya.

¿Cuándo se estrena la temporada 10 de ‘El Señor de los Cielos’?

La décima temporada de El Señor de los Cielos se estrenará este martes 7 de julio de 2026 por Telemundo en Estados Unidos. Su estreno está programado para las 21:00 horas del este y 20:00 horas tiempo de México.

Con esta temporada concluye una producción que se mantuvo al aire por más de 13 años y acumuló cerca de 800 episodios, cifras que la consolidan como una de las franquicias más exitosas y longevas de la televisión en español, impulsada por sus historias de acción, traiciones y luchas por el poder dentro del narcotráfico.

Hasta el momento, Telemundo no ha confirmado una fecha oficial para el estreno de la décima temporada en plataformas de streaming. Sin embargo, se espera que próximamente se estrene en Amazon Prime Video.

Si quieres ponerte al día con la famosa narcoserie de Aurelio Casillas, puedes encontrar las nueve temporadas en la plataforma Amazon Prime Video y en ViX.

¿Qué se sabe de la última temporada de ‘El Señor de los Cielos’ y cuál será su elenco?

La décima temporada retoma la historia un año después y presenta a Aurelio Casillas decidido a recuperar el control de su imperio. Tras alejarse incluso de su familia, el capo regresa con más poder y con la intención de imponer su dominio en un entorno cada vez más hostil.

Su regreso desata una nueva guerra contra enemigos del pasado y rivales emergentes que buscan ocupar su lugar, lo que pone en riesgo su liderazgo y la estabilidad de toda la organización.

La familia Casillas vuelve a ser clave en la historia, mientras Aurelio enfrenta decisiones que impactan directamente a su círculo cercano. La temporada apuesta por reencuentros, traiciones y ajustes de cuentas, con un cierre que busca definir el destino final del personaje.

El reparto de la temporada 10 combina regresos clave y nuevas incorporaciones para el cierre de la historia. Entre los integrantes del elenco se encuentran:

Rafael Amaya : Aurelio Casillas

: Aurelio Casillas Robinson Díaz : Milton Jiménez “El Cabo”

: Milton Jiménez “El Cabo” Plutarco Haza : Dalvio Navarrete “El Ingeniero”

: Dalvio Navarrete “El Ingeniero” Carla Carrillo : Amanda Almenar

: Amanda Almenar Michel Chauvet : Reynaldo San Román

: Reynaldo San Román José Sedek : Bernardo Castillo

: Bernardo Castillo Elsy Reyes : Carla Uzcátegui

: Carla Uzcátegui Daniel Martínez Campos : Arístides Istúriz

: Arístides Istúriz Fernando Banda : ‘El Vitaminas’

: ‘El Vitaminas’ Alejandro Félix : Chatarrero

: Chatarrero Alejandro Navarrete : ‘El Zopilote’

: ‘El Zopilote’ Roberto Valdez : JP

: JP Ximena González-Rubio : Lucía Fernanda Estrada

: Lucía Fernanda Estrada Estefanía Hinojosa : Consuelo Delgado

: Consuelo Delgado Marco Tostado : David Hernández

: David Hernández Roberta Burns : Constanza Velázquez

: Constanza Velázquez Gabriel Nuncio : Antonio Gutiérrez

: Antonio Gutiérrez José Dammert : Mauricio Sandoval

: Mauricio Sandoval Carmen Aub : Rutila Casillas Letrán

: Rutila Casillas Letrán Isabella Castillo: Diana Ahumada

Rafael Amaya participará en narcoserie inspirada en el ‘Chapo’ Guzmán

Previo al estreno, Rafael Amaya describió esta etapa como el final de un proceso largo y exigente dentro de su carrera.

“Es como si hubiera corrido un maratón de diez años, con altas y bajas. (...) Estos diez años han sido un doctorado”.

El actor señaló que este proyecto marcó su evolución tanto frente a cámara como detrás de ella, ya que en esta última entrega también participa como productor ejecutivo. Además, destacó que la serie ayudó a transformar la televisión en español al apostar por historias distintas y de mayor escala.

Amaya también confirmó que ya desarrolla un nuevo proyecto basado en la vida de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán desde la perspectiva de Emma Coronel, bajo su propia casa productora.