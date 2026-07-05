¡Viva la reina! ¿A qué hora se estrena el capítulo 3 de la tercera temporada de ‘La Casa del Dragón’?

Los estrenos de 'La casa del Dragón' son semanales en HBO Max. (Foto: Warner Bros. Discovery Press/ Imagen generada con IA Gemini)

Este fin de semana estaremos con un ojo en el partido de México vs. Inglaterra y otro en la guerra que se desató en la Casa de los Targaryen, ya que hoy se estrena un nuevo capítulo de La casa del Dragón. El conflicto por el Trono de Hierro sigue escalando y cada episodio mueve el equilibrio de poder.

La tercera temporada adapta una nueva etapa de Fuego y Sangre, el libro de George R. R. Martin que narra la guerra civil de la dinastía Targaryen, ubicada dos siglos antes de Game of Thrones. La historia avanza hacia decisiones cada vez más extremas.

El episodio anterior sacudió el equilibrio de poder entre negros y verdes, con decisiones que cambiaron el rumbo de la guerra por el Trono de Hierro y esta noche la historia continúa.

Rhaenyra Targaryen se quedó con el trono de hierro al final del episodio 2. (Foto: HBO/WB Press)

Capítulo 3 de ‘La Casa del Dragón’, temporada 3: Fecha, hora, canal

El capítulo 3 de la tercera temporada llega este domingo y mantiene el formato de estreno semanal. La historia continúa tras los hechos recientes en King’s Landing, donde el poder cambia de manos, pero la estabilidad sigue siendo frágil.

Fecha: 5 de julio

5 de julio Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) Dónde ver: HBO y HBO Max

El episodio continuará la tensión política tras la toma de la capital por parte de Rhaenyra. Aunque su posición parece consolidarse, los conflictos internos y la respuesta del bando contario siguen en desarrollo.

¿Qué pasó en el capítulo 2 de ‘La Casa del Dragón’?

Alerta de spoilers: A partir de este punto hay adelantos de lo que sucede en la historia, así que lo ideal es ver el segundo episodio antes de continuar con leyendo.

El capítulo 2 marca un punto de quiebre en la temporada. La muerte de Jacaerys Velaryon sacude al bando negro y obliga a Rhaenyra a replantear su estrategia en medio del avance de la guerra. Tras reorganizar sus fuerzas, aprovecha la debilidad del Consejo Verde para avanzar sobre King’s Landing.

La ciudad cae sin una resistencia prolongada, lo que permite su regreso al Trono de Hierro. En ese contexto, Otto Hightower se convierte en una pieza central del desenlace. Su ejecución frente a la corte refuerza la autoridad de Rhaenyra y envía un mensaje directo a sus enemigos.

Tras la decapitación, Rhaenyra finalmente tomó asiento en el Trono de Hierro. La escena cerró con la llegada de Alicent Hightower, quien descubrió que la mujer en la que alguna vez confió acababa de matar a su padre frente a todos.

Ser Otto Hightower fue ejecutado tras la llegada de Rhaenyra a King's Landing en el capítulo 2 de 'La Casa del Dragón'. (Foto: HBO/WB press)

¿Cuándo se estrena ‘La Casa del Dragón’? Calendario OFICIAL de capítulos

La serie mantiene un formato de estreno semanal. Cada domingo, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), se libera un nuevo episodio en HBO y HBO Max. La temporada 3 cuenta con ocho capítulos en total, que avanzan de forma continua en la historia de la Danza de los Dragones.

El calendario completo de estrenos es el siguiente: