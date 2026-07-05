Test: ¿Qué tan vulnerable eres ante un imprevisto económico y qué tipo de seguro te conviene?

Un accidente, una enfermedad, un incendio u otro imprevisto son situaciones que ponen a prueba las finanzas personales. Sin embargo, las personas no siempre están preparadas para alguna emergencia económica, por lo que está la opción de recurrir a algún tipo de seguro.
Los problemas financieros no ocurren por los gastos diarios sino por eventos inesperados, lo que ocasiona un endeudamiento o la pérdida de los ahorros. Por eso, contratar un seguro sirve para estar preparados ante ese tipo de eventos.
Ante este escenario, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ofrece un test para saber qué tan vulnerables somos ante un imprevisto económico.
La dependencia señala que no todas las personas requieren las mismas coberturas. La elección de un seguro depende del estilo de vida, responsabilidades familiares, patrimonio y el nivel de exposición a distintos riesgos.
¿Cómo saber si estoy protegido para un imprevisto económico?
Datos de la Condusef establecen que sólo el 7 por ciento de la población tiene algún seguro de vida, de gastos médicos, auto, casa o algún plan personal de retiro.
En la revista Proteja su Dinero, de la Condusef, se incluye un test para saber qué tan preparadas están las personas ante un imprevisto económico y cuál es el tipo de seguro necesario según el caso.
Test sobre el estado de tus finanzas personales
Saca tu lápiz y papel para realizar el siguiente test de la Comisión:
- Si dejaras de trabajar hoy, ¿quién cubriría los gastos?
a) Todo de pende de ti. (2 puntos)
b) Aportas, pero no eres el único o la única. (1 punto)
c) No depende todo de ti. (0 puntos)
- ¿Alguien depende de lo que ganas?
a) Sí (2 puntos)
b) No (0 puntos)
- Si te enfermas o tienes un accidente…
a) No tienes cómo cubrir los gastos. (2 puntos)
b) Tienes el dinero, pero no lo suficiente. (1 punto)
c) Cuentas con un respaldo médico y un ahorro suficiente. (0 puntos)
- Tu vivienda ante un imprevisto (sismo, incendio, robo)…
a) Está totalmente desprotegida. (2 puntos)
b) Medio protegida. (1 punto)
c) Bien protegida. (0 puntos)
- Si tienes auto, ¿qué tan protegida o protegido te encuentras?
a) No tienes seguro. (2 puntos)
b) Cuentas con un seguro básico. (1 punto)
c) No te preocupa, tienes cobertura amplia. (0 puntos)
- Si aparece un gasto fuerte inesperado…
a) No podrías cubrirlo. (2 puntos)
b) Apenas la librarías. (1 punto)
c) Sí podrías hacerlo. (0 puntos)
- Si llegaras a faltar…
a) Sería muy difícil para tus familiares salir adelante. (2 puntos)
b) Tengo un ahorro que les ayudaría por un tiempo. (1 punto)
c) Podrían continuar sin problemas económicos. (0 puntos)
Suma los puntos que obtuviste y checa los resultados que se dividen en tres niveles:
- De 0 a 4 puntos: Buena protección. Tienes una base sólida para enfrentar imprevistos, aunque es recomendable revisar periódicamente que tus seguros y ahorros sean suficientes.
- De 5 a 9 puntos: Hay áreas por fortalecer. Tienes cierta protección, pero podría no ser suficiente para cubrir riesgos importantes. Identifica qué pondría en mayor riesgo tu estabilidad financiera y prioriza esa cobertura.
- De 10 a 14 puntos: Alta vulnerabilidad. En caso de un accidente, enfermedad o pérdida de ingresos podría afectar seriamente tus finanzas personales. Por eso, conviene construir una red de protección.
Entonces, ¿Qué seguro es más recomendable contratar?
Luego de revisar dichos resultados, es importante resaltar que el mejor seguro a contratar depende de la situación personal y de tus necesidades actuales.
Si todavía no te decides por algún seguro en particular, estas son algunas recomendaciones de la Comisión para tomar una decisión:
- Seguro de vida: Es recomendable si tu familia depende de tus ingresos.
- Seguro de gastos médicos: Es útil para evitar que una enfermedad o accidente afecte tu patrimonio.
- Seguro de hogar: Protege tu casa ante fenómenos naturales como sismos, incendios o robos.
- Seguro de auto: Si tienes vehículo y buscas protección ante accidentes y daños.
- Microseguros: Son las opciones de menor costo para quienes tienen presupuestos limitados.
Además, la recomendación principal es contratar a aseguradoras y agentes autorizados por la misma Condusef y comparar opciones, también para evitar algún tipo de fraude.
Un seguro no evita que ocurra un accidente o algún imprevisto económico, pero su función principal es reducir el impacto y brindar estabilidad al enfrentar la emergencia.