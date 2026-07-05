Festejos en el Ángel de la Independencia EN VIVO: Partido México vs. Inglaterra inunda Reforma

CDMX limitará el acceso de personas a los festejos en el Ángel de la Independencia en el México vs. Inglaterra como medida de seguridad.

¡Quiere volar, quiere volar! Una marea de jerseys blancos, verdes y negros de la Selección Mexicana ‘inunda’ Paseo de la Reforma para ver el partido de México contra Inglaterra, correspondiente a la ronda de octavos de final del Mundial 2026.

Desde las primeras horas de este domingo 5 de julio, miles de personas bailan, echan porras, gritan y participan en los festejos en el Ángel de la Independencia ante la ilusión que ha provocado la Selección Mexicana y su paso perfecto en el Mundial de la FIFA.

Autoridades de CDMX reforzaron las medidas de seguridad y habrá aforo limitado en los festejos en el Ángel de la Independencia, luego de la muerte de cuatro personas el día del México vs. Ecuador.

El Financiero comparte la cobertura EN VIVO de los festejos en el Ángel de la Independencia. Aquí encontrarás la información minuto a minuto sobre todo lo que ocurre en una de las avenidas más emblemáticas de CDMX.

¿Qué operativo habrá en el Ángel de la Independencia por el México vs, Inglaterra?

Los festejos en el Ángel por el partido de México contra Ecuador en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejaron una dura lección a las autoridades de CDMX. Cuatro personas fallecieron ese día, mientras que testigos que escaparon de la tragedia en Paseo de la Reforma señalan que algunas personas suplicaban por ayuda.

Millones de personas han participado en los festejos en el Ángel de la Independencia durante el Mundial 2026. (Cuartoscuro/Graciela López Herrera)

Por esa razón, el Gobierno de CDMX impuso cupo limitado para ver el México contra Inglaterra. Además, se instalaron “controles de acceso al Ángel de la Independencia y a otros espacios de celebración”.

Según Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalina, una vez se alcance el aforo permitido en el Ángel de la Independencia, los aficionados serán desviados a otros puntos de Paseo de la Reforma para “descentralizar la fiesta” por la Selección Mexicana.

Cabe destacar que se colocaron 62 pantallas entre la Estela de Luz y Avenida Hidalgo con el fin de que las personas puedan disfrutar del partido de México contra Inglaterra en compañía de miles de aficionados.

¿A qué hora inicia la Ley Seca en CDMX por el partido México vs. Inglaterra?

Las medidas para las personas que asistan a Paseo de la Reforma no son las únicas que debes tomar en cuenta. La CDMX activó la Ley Seca este 5 de julio por el partido México-Inglaterra.

César Cravioto, secretario de Gobierno de CDMX, explicó que la restricción de venta de alcohol para llevar se aplicará todo este domingo y advirtió que los establecimientos que no cumplan con lo que dicta la Ley Seca, serán clausurados.

De acuerdo con autoridades de CDMX, la Ley Seca inició a las 00:00 horas de este 5 de julio y se extenderá hasta las 7:00 de la mañana del lunes 6 de julio.

¿En qué colonias se aplica la Ley Seca este domingo 5 de julio?

Cravioto especificó que la Ley Seca aplica en estas colonias:

Juárez,

Cuauhtémoc,

Centro Histórico,

Tabacalera,

San Rafael,

Roma Norte, y

Condesa.

Estadio Ciudad de México se despide del Mundial 2026

Sin importar si la Selección Mexicana gana y avanza a los cuartos de final del Mundial 2026, el partido de México vs. Inglaterra es el último en México.

El Estadio Ciudad de México no tendrá otro juego durante esta Copa del Mundo de la FIFA, luego de que fue sede de cinco partidos, mientras que el Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey recibieron cuatro partidos cada uno.