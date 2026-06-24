En su casa y con su gente: Así ha sido el paso invicto de México en fase de grupos como equipo sede

Mateo Chávez anotó uno de los goles de México en la victoria ante Chequia.

Ser anfitrión le sienta bien a México en la historia de los mundiales y es que en las ediciones en casa son donde se ha avanzado a los ochos mejores y dominado ampliamente en fase de grupos.

En este Mundial compartido con Canadá y EU, la Selección Mexicana ya hizo historia al ganar los tres partidos de la fase de grupos y sin recibir un solo gol, récord que sólo habían logrado campeones como Brasil, Italia, Uruguay y Argentina, además de Holanda.

La racha de triunfos consecutivos en mundiales ya suma cuatro, con las victorias de 2-0 ante Sudáfrica, el 1-0 a Corea del Sur y la ‘llenada de canasta’ 3-0 a Chequia, añadiendo el 2-1 ante Arabia Saudita en el último partido de Qatar 2022.

Ahora a la espera del siguiente rival, México se ha mostrado más sólido conforme avanza el Mundial 2026, con la esperanza de alcanzar el quinto y sexto partido, aprovechando la localía.

1986: Eliminados sin perder

En el Mundial de 1986, la Selección Mexicana acarició la gloria al llegar hasta los cuartos de final, pero Alemania se atravesó y evitó que ‘El Tri’ alcanzara las semifinales.

Sin embargo, en esa Copa del Mundo México puso a vibrar a la gente en el Estadio Azteca durante la fase de grupos. El debut fue ante Bélgica, que contaba con el legendario portero Jean Marie Pfaff, quien no pudo evitar la victoria tricolor por 2-1.

En el segundo partido el camino parecía complicarse al empatar a un gol frente a Paraguay y en el tercer partido se batalló pero al final se derrotó a Irak por 1-0 para amarrar la calificación.

Finalmente, en octavos de final, México enfrentó a Bulgaria y ganó por 2-0, para llegar al enfrentamiento con Alemania que se definió en penales, por lo que el resultado oficial se considera empate a cero, siendo eliminados en casa pero sin derrotas registradas por FIFA.

1970, el otro paso de México sin goles en contra

Este Mundial 2026 no fue la primera ocasión que México cierra la primera fase sin recibir anotaciones, pues en 1970 también en casa pasaron los tres partidos con la portería en cero.

No obstante, un empate se atravesó evitando el paso perfecto. Aquella selección igualó sin tantos con la URSS, luego venció 4-0 a El Salvador y 1-0 a Bélgica.

La única derrota que tiene México como equipo anfitrión mundialista fue en los cuartos de final de esa justa setentera, al caer 4-1 ante la posterior subcampeona Italia.

En total, como anfitrión, México tiene 12 partidos jugados, de los cuales ha ganado ocho, empatado tres y perdido uno.