¡Memo quiere volar! Así se vivieron los 19 minutos del sexto Mundial de Ochoa en el Azteca

Guillermo Ochoa recibió un homenaje en el Estadio Ciudad de México en el juego de México vs. Chequia. [Fotografía. Cuartoscuro]

La fiesta esta noche fue mexicana y la estrella tuvo nombre y apellido: Memo Ochoa. El experimentado portero tuvo casi 20 minutos de actividad sobre el pasto que lo vio nacer y crecer deportivamente, el del Estadio Ciudad de México (Azteca).

Con la calificación a dieciseisavos de final del Mundial en la bolsa y el resultado en favor, Javier Aguirre decidió rendirle homenaje a uno de los referentes más grandes que ha tenido el país bajo los tres palos.

Memo Ochoa jugó en el partido de México vs. Chequia. (Foto: Cuartoscuro)

Sin trabajo pero con aplausos: Memo Ochoa entró ante Chequia en el Mundial

Desde las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, la gente ya lo anticipaba: era el partido ideal para que Ochoa tuviera algunos minutos en la cancha. Aunque Raúl ‘Tala’ Rangel convence a la afición como el titular, todos saben que Francisco Guillermo ya es una leyenda.

Tras la pausa de hidratación del segundo tiempo, y con el resultado en favor, Ochoa salió a calentar.

La gente se dio cuenta de inmediato, aunque el primer grito de “¡Ochoa, Ochoa!” se escuchó con tibieza.

Al 78′ entró por Rangel ante una gran ovación. Al 80′, tocó por primera vez el balón, pero solo para despejar y que la gente, en adelante, aplaudiera cada vez que su ídolo recibía el esférico.

A unos minutos de las nueve de la noche, la historia estaba consumada: Fidalgo metió el tercero y el partido de México vs. Chequia ya era goleada.

Silbó el árbitro. Llovió cerveza. Un emotivo Ochoa besó los postes que defendió, quizás, por última vez en su carrera profesinal. Carlos Acevedo se acercó a abrazarlo. Después, solo pudo quedar hincado sobre el manchón penal.

Instantes más tarde, todos sus compañeros se acercaron a abrazarlo, felicitarlo y lanzarlo por los aires.

Con reverencias, aplausos y una mano sobre su corazón, Memo Ochoa agradeció a una tribuna que, aunque muchas veces lo crítico, en esta noche le reconoció que queda en la historia del futbol mexicano en las mismas páginas que eminencias como Hugo Sánchez, Rafa Márquez y, desde luego, Jorge Campos.

Guillermo Ochoa recibió un homenaje en el partido de México vs. Chequia. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

De un partido para el olvido a una gran fiesta: Así fue el México vs. Chequia

Ya con la clasificación en la bolsa, Aguirre le dio actividad a varios elementos que poco (o nada) habían aparecido. Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira y Raúl Jiménez fueron las principales ausencias; en tanto elementos como Mateo Chávez, hijo de ‘Tilón’, Gil Mora y, sorpresivamente, ‘Memote’ Martinez -y no Santi Giménez o Armando González ‘La Hormiga‘- recibieron minutos. Pero el dorsal 13 de Ochoa no figuraba en el cuadro titular.

El equipo de Aguirre incumplió la promesa de ir adelante a buscar el resultado, y cedió el balón una gran parte del primer tiempo. Al minuto 8, llegó el primer aviso de Chequia. Visinsky disparó y la mandó apenas por un costado del arco de Tala Rangel.

Al 10′, México se aproximó con gran peligro pero nadie quiso rematar al arco. Chequia se adueñó de los siguientes minutos, con algunas aproximaciones sin mayor peligro.

Al 37, Reyes despertó a una la grada que, en más de una ocasión, emitió el grito homofóbico. El hoy defensor central se tiró de chilena pero su disparo salió desviado de la cabaña checa.

Sobre el final de la primera mitad, México mejoró. Al 39′, Sánchez remató al arco pero se encontró al portero Kovar e, inmediatamente, Alvarado voló la más clara para México hasta el momento.

El segundo tiempo inició con la misma línea en que acabó el primero: México con el balón, sin ser vertiginoso pero atacando cuando veía la oportunidad.

El cero se rompió al 55′. Julián Quiñones la peleó y encontró, por sorpresa, a Mateo Chávez, quien se metió por la pradera derecha y definió ante la salida del portero para hacer volar cerveza por los aires.

La fiesta siguió cinco minutos después. En una serie de rebotes tras un buen movimiento de Romo en profundidad, Julián Quiñones se la encontró y únicamente tuvo que empujar el balón hacia la red.

Al 76′, Quiñones disparó desviado pero los ojos estaban puestos en la banca mexicana, pues ya estaba listo para entrar el seis veces mundialista.

Y así, los últimos 13 minutos y 6 de añadido fueron festejo puro para una grada que no solo ganó, goleó y gustó sino que también tuvo la alegría de ver a Ochoa de nuevo con el Tricolor.