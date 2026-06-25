Asesinan a la buscadora Patricia Negrete en Guanajuato; buscó a su hermana desaparecida durante cinco años

La buscadora Patricia Negrete fue asesinada al salir de su jornada laboral en un hospital

La madre buscadora, Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, fue asesinada a balazos la noche del martes 23 de junio frente al Hospital Regional del municipio de Pénjamo, en donde laboraba como parte del equipo de intendencia.

De acuerdo con información, Patricia viajaba en una motocicleta al momento de su asesinato.

Acababa de salir del hospital tras concluir su jornada laboral cuando fue interceptada por sujetos armados, que también viajaban en motocicleta, y que abrieron fuego en su contra.

El ataque ocurrió en las inmediaciones de la entrada principal del Hospital Regional, ubicado sobre el bulevar Santos Degollado, en la colonia Las Américas.

De acuerdo con los reportes, los disparos la dejaron gravemente herida sobre la vía pública.

La madre buscadora quedó tirada junto a su motocicleta.

Debido a la cercanía con el hospital, personal médico y de emergencias acudieron de inmediato para brindarle atención; sin embargo, al revisarla confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Después del ataque se desplegó un operativo en el que participaron elementos de la Policía Municipal, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y del Ejército Mexicano.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos y agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado.

Sobre este caso, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que “durante la intervención ministerial, los peritos aseguraron diversos indicios balísticos, incluidos 3 casquillos percutidos y 3 cartuchos de arma larga, los cuales fueron fijados, embalados y enviados a los laboratorios forenses para su respectivo análisis científico”.

La institución indicó que como parte de las diligencias iniciales, los agentes ministeriales recabaron testimonios en el lugar para esclarecer el hecho.

“Actualmente, esta institución desarrolla actos de investigación y trabajo de campo orientados a establecer la mecánica de la agresión, determinar el móvil e identificar a los probables responsables, apoyándose en el análisis de la evidencia recolectada y en la obtención de videograbaciones de cámaras públicas y privadas de la zona”, señaló la Fiscalía estatal.

¿Quién era Patricia Negrete, la mujer buscadora asesinada en Guanajuato?

Patricia Negrete Tafoya formaba parte del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Una Promesa por Cumplir.

Era una mujer ampliamente reconocida en el municipio de Pénjamo por su labor altruista. Se unió a las brigadas de búsqueda en 2021, tras la desaparición de su hermana, Laura Angélica Negrete Tafoya, ocurrida el 5 de enero de ese mismo año.

Desde entonces, participó activamente en movilizaciones y rastreos en la región.

Su asesinato ocurre en un contexto de crímenes que sufren las madres buscadoras en el país.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con el crimen de la mujer buscadora.

La Fiscalía es que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio.

Madres buscadoras, una herida abierta en el país

Colectivos de búsqueda en el estado de Guanajuato hicieron un llamado a las autoridades del Gobierno Municipal y a la Fiscalía General del Estado para exigir el pronto esclarecimiento del homicidio y justicia para Patricia y su familia.

Según los registros de colectivos y organizaciones civiles, al menos 13 personas buscadoras han sido asesinadas en Guanajuato durante los últimos seis años.

En la mayoría de esos casos no se han informado detenciones ni avances judiciales.

Entre los antecedentes se encuentra el asesinato de Teresa Magueyal, también integrante del colectivo Una Promesa Por Cumplir, quien fue atacada a balazos en mayo de 2023 en la comunidad de San Miguel Octopan, en Celaya, mientras se trasladaba en bicicleta.

Las organizaciones han documentado al menos cinco casos de personas buscadoras que permanecen desaparecidas, situación que ha incrementado las exigencias de justicia, protección y garantías de seguridad para quienes integran estos colectivos.