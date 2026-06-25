Lujo branded, expansión y desafíos

El boom de las branded residences está está en un momento inmejorable para México, pero en el actual ciclo de la escena global se avizoran cambios presentes en las tendencias estructurales.

Entre los principales elementos a considerar destacan: el peso de su crecimiento en zonas urbanas, el análisis de factibilidad de las cadenas hoteleras respecto a las habitaciones tradicionales, la competencia en la región Latam y la creciente influencia de nuevos mercados en el mundo.

Con cerca de 100 proyectos México ocupa actualmente el lugar 2 del Ranking de Branded Residences en el continente americano, apenas después de Estados Unidos y antes de Brasil, Canadá, Costa Rica y República Dominicana, entre un los 12 mercados observados por el reporte Branded Residences The Americas 2026 de la firma inglesa Savills.

Hasta ahora el modelo de negocio que históricamente ha sido un refugio para la inversión está soportado en la rentabilidad de los proyectos a partir del peso de la marca, la integración hotel-residencias, la ubicación, la arquitectura y la operación.

En conjunto son una razón que para las cadenas hoteleras pulveriza el costo de la operación, aunque algunos de los 10 jugadores ya valoran desarrollar residencias por la menor complejidad de operación respecto a lo que representa el negocio de la hospitalidad y la monetización del propio valor de la marca.Nos referimos a The Ritz-Carlton, Four Seasons, St- Regis, Autograph Collection, Rosewood, Waldorf Astoria y W, entre otros presentes en México.

En cambio, para las marcas independientes las residencias han sido un canal de salida invaluable, dado que los desarrollos independientes representan 30% de los proyectos terminados y se estima que el porcentaje aumente a 37% de participación hacia 2032.

Es un escenario presente en las incursiones YOO Studio, Trump, YOO Inspired by Starck, Nobu, Armani y en especial Pininfarina que con una cartera de 33 proyectos es la más importante en representatividad en ambos segmentos.

No obstante, las marcas de diseño siguen liderando al generar 57% de los proyectos finalizados y al acumular 62% de la cartera, además del fuerte crecimiento que tienen las marcas de alimentos y bebidas, moda y automotriz.

Otro factor que destaca es que en el escenario proyectado hacia 2032 la ampliación del negocio se enfoca en zonas urbanas, que hoy captan 60% de los proyectos.

El reporte de Savills identifica en Latam 370 proyectos, que hoy representan 45% del total mundial, además de los 350 que se sumarán en los próximos 5 años.

El pronóstico de crecimiento ha visto picos relevantes en 2006 y en 2016, desde que Estados Unidos vio nacer con el 1927 el primer proyecto de marca. Nos referimos al Sherry Netherland en el número 781 de Fifth Avenue, Nueva York.

El peso que la región Centroamérica y el Caribe tiene en el continente sigue siendo importante, sin embargo el corte reciente de este reporte prevé en conjunto una menor participación de América en la escena global del branded residence, que desde ya compite con Oriente Medio y África, las zonas de mayor potencial de crecimiento.Todos son factores que permiten entender lo que vendrá en este fructífero negocio que ha puesto en el escenario del lujo y las marcas premium a playas y ciudades mexicanas.