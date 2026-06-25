‘Dará el Grito... de inocencia’: La Tuta volverá a la Corte de EU hasta septiembre

La batalla legal de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, en Estados Unidos tendrá que esperar unos meses más.

El exlíder de La Familia Michoacana logró que una corte federal de Manhattan aplazara su próxima audiencia por narcotráfico hasta el 16 de septiembre, mientras mantiene su declaración de no culpabilidad por los cargos que enfrenta.

La comparecencia estaba prevista como parte del seguimiento al proceso penal que enfrenta por presunta conspiración para traficar metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos. Sin embargo, la defensa de Gómez Martínez y la fiscalía estadounidense solicitaron de manera conjunta posponer la audiencia, petición que fue autorizada por el juez John G. Koeltl.

En el mismo expediente también está acusado José de Jesús Méndez Vargas, El Chango, otro de los antiguos líderes de La Familia Michoacana. Su audiencia también fue diferida y quedó programada para diciembre de 2026.

En el documento presentado ante la corte, los abogados de ambas partes señalaron que el aplazamiento favorece “los fines de la justicia” y permitirá continuar con el desarrollo del caso. Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han informado si existe alguna negociación para que los acusados alcancen un acuerdo de culpabilidad.

La Tuta fue entregado por el gobierno mexicano a Estados Unidos en agosto de 2025 junto con otros presuntos integrantes del crimen organizado reclamados por Washington. Desde entonces permanece bajo prisión preventiva en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, en Nueva York.

¿De qué acusa EU a ‘La Tuta’?

La acusación sostiene que Gómez Martínez desempeñó un papel clave dentro de La Familia Michoacana y posteriormente en Los Caballeros Templarios. De acuerdo con la fiscalía, coordinó el envío de grandes cargamentos de metanfetamina y cocaína desde el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, hacia territorio estadounidense, además de negociar protección para las operaciones del grupo criminal y conseguir armamento para sus integrantes.