Las 55 entregas de Sheinbaum: Ellos fueron los narcos que México envió a EU en 2025

A principios del 2025, México decidió apretar el acelerador. La extradición, el mayor miedo de los narcos, se materializó cuando el Gobierno de Claudia Sheinbaum entregó en un nuevo y discreto operativo a 29 capos.
Dicho ‘traslado especial’ sería sólo la punta del iceberg de lo que seguiría para los narcos mexicanos.
En agosto de este año, 26 líderes criminales más serían enviados al país vecino, en un intento de EU y México por terminar con el tráfico de fentanilo y otras drogas.
¿Quiénes son los narcos entregados a Estados Unidos en 2025?
- José Ángel Canobbio Inzunza, alias ‘El Güerito’, líder del grupo armado Los Chimales, quien realizaba tareas de protección de Los Chapitos, segundo al mando del grupo delictivo Los Chapitos.
- Norberto Valencia González, alias “Socialitos”, operador financiero para el Cártel de los Beltrán Leyva, a través de cinco empresas, realizaba operaciones de blanqueo de activos. Motivo (M): Tráfico de drogas.
- Evaristo Cruz Sánchez, alias ‘El Vaquero’, líder regional del Cártel Golfo. M: Tráfico de drogas.
- José Alberto García Vilano, alias ‘La Kena’, líder del grupo de 'Los Ciclones' en Matamoros, Tamaulipas, una de las escisiones del Cártel del Golfo (CDG). M: Tráfico de drogas y lavado de dinero.
- Alder Alfonso Marín Sotelo, es solicitado por el delito de homicidio, en agravio del oficial Ned Byrd, en el condado de Wake, en Carolina del Norte. M: Homicidio.
- Lucio Hernández Lechuga, alias ‘Z-100′ y/o ‘El Lucky’, líder regional de Los Zetas en Veracruz, Oaxaca y Puebla, con actividades delictivas de venta de droga, asaltos a camiones, robo de combustible, acopio de armas y narcomenudeo. M: Tráfico de drogas.
- Ramiro Pérez Moreno, alias ‘El Rama’, líder regional del cártel Los Zetas. M: Tráfico de drogas.
- José Rodolfo Villareal Hernández, alias ‘Gato’, jefe operativo del Cártel de los Beltrán Leyva. M: Conspiración, acecho interestatal.
- Miguel Ángel Rodríguez Díaz, alias ‘Alfa Metro’, líder regional del cártel “Los Zetas” con zona de operación en la zona norte de Coahuila. M: Tráfico de drogas.
- Rafael Caro Quintero, alias ‘Don Rafa’, líder fundador del “Cártel de Guadalajara”. M: Tráfico de Drogas.
- Vicente Carrillo Fuentes, alias ‘El Viceroy’, se convirtió en el líder del “Cártel de Juárez”. M: Tráfico de drogas.
- José Bibiano Cabrera Cabrera, alias ‘El Durango’, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa, vertiente de Los Chapitos, en el municipio de Altar, Sonora. M: Tráfico de drogas.
- Andrew Clark, alias ‘El Dictador’, fungía como enlace logístico con el CJNG y el Cártel del Pacífico. Motivo (M): Tráfico de Drogas y Homicidio.
- Héctor Eduardo Infante, jefe de plaza de la célula delictiva “Los Rusos” vinculada al “Cártel de Sinaloa”, fue fundador de la banda denominada “Los Infantes”. M: Tráfico de droga.
- Inés Enrique Torres Acosta, alias ‘El Kiki Torres’, jefe de seguridad de “El Mayo Zambada”. M: Tráfico de drogas.
- José Guadalupe Tapia Quintero, alias ‘Lupe Tapia’, lugarteniente del Cártel Sinaloa, operador de alto rango de ‘el Mayo Zambada’. M: Tráfico de drogas.
- Jesús Humberto Limón López, alias ‘El Chubeto’, líder fundador de “Los Cazadores-Cártel de Sinaloa”, grupo afín a Los Chapitos. M: Tráfico de Drogas.
- Jesús Alberto Galaviz Vega, alias ‘Z-13′, Líder del Cártel de Los Zetas, quien coordinaba la distribución de droga en Coahuila y Tamaulipas, M: Tráfico de drogas.
- Luis Gerardo Méndez Estevane, alias ‘El Tío’, Perteneció al grupo delictivo “Los Aztecas”, brazo armado de “La Línea”, actualmente “La Empresa”, con operación en Chihuahua. M: Delincuencia organizada.
- Carlos Alberto Monsiváis Treviño, alias ‘La Bola’, líder del cártel del Noreste. M: Tráfico de drogas, Tráfico de armas y Lavado de dinero.
- Carlos Algredo Vázquez, mando operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación. M: Tráfico de Drogas.
- Rodolfo López Ibarra, alias ‘Nito’, jefe plaza de la célula delictiva “Los Beltrán Leyva” en Nuevo León. M: Tráfico de drogas.
- Antonio Oseguera Cervantes, alias ‘Tony Montana’, principal operador financiero y logístico del CJNG. M: Tráfico de Drogas.
- Alfredo Rangel Buendía, alias, ‘El Chicles’, líder regional del Cártel de Los Zetas. M: Tráfico de Drogas.
- Miguel Ángel Treviño Morales, alias ‘Z-40′, ex líder de Los Zetas y fundador del Cártel del Noreste. M: Tráfico de drogas.
- Oscar Omar Treviño Morales, alias ‘Z-42′, considerado uno de los principales generadores de violencia en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. M: Tráfico de drogas.
- Erick Valencia Salazar, alias ‘El 85′, líder de “Los Matazetas”. M: Tráfico de Drogas.
- José Jesús Méndez Vargas, alias ‘Chango’, líder y fundador de “La Familia Michoacana”. M: Tráfico de drogas.
- Itiel Palacios García, alias ‘Compa Playa’, líder regional y operador financiero del CJNG en Oaxaca y Veracruz. M: Tráfico de drogas y portación ilegal de armas de fuego.
¿Qué hay detrás de la entrega masiva de narcos mexicanos a EU?
Las continuas exigencias del Gobierno de Donald Trump sobre seguridad y la amenaza de una guerra arancelaria, pusieron a México contra las cuerdas.
Con una crucial negociación comercial de fondo, se detalló que Sheinbaum habría entregado a los capos mexicanos a EU a cambio de un acuerdo arancelario.
Pero también sería una válvula de escape del gobierno mexicano, pues según el propio secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, habría mencionado que la mayoría de los narcotraficantes delinquía desde la cárcel.