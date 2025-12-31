Las 55 entregas de Sheinbaum: Ellos fueron los narcos que México envió a EU en 2025

55 Narcotraficantes fueron entregados por el Gobierno de México entre los que se encuentran líderes y operadores del Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Noroeste

A principios del 2025, México decidió apretar el acelerador. La extradición, el mayor miedo de los narcos, se materializó cuando el Gobierno de Claudia Sheinbaum entregó en un nuevo y discreto operativo a 29 capos.

Dicho ‘traslado especial’ sería sólo la punta del iceberg de lo que seguiría para los narcos mexicanos.

En agosto de este año, 26 líderes criminales más serían enviados al país vecino, en un intento de EU y México por terminar con el tráfico de fentanilo y otras drogas.

¿Quiénes son los narcos entregados a Estados Unidos en 2025?

¿Qué hay detrás de la entrega masiva de narcos mexicanos a EU?

Las continuas exigencias del Gobierno de Donald Trump sobre seguridad y la amenaza de una guerra arancelaria, pusieron a México contra las cuerdas.

Con una crucial negociación comercial de fondo, se detalló que Sheinbaum habría entregado a los capos mexicanos a EU a cambio de un acuerdo arancelario.

Pero también sería una válvula de escape del gobierno mexicano, pues según el propio secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, habría mencionado que la mayoría de los narcotraficantes delinquía desde la cárcel.