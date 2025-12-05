México planea entregar a más ‘narcotraficantes’ a EU: Esto sabemos del plan

El gobierno de México se encontraría en negociaciones con autoridades de Estados Unidos para la entrega de capos mexicanos al país vecino, a donde serían trasladados próximamente, según informó The Wall Street Journal (WSJ).
En su investigación, el diario destacó que ambos países planean un nuevo traslado de jefes del narco, como los ocurridos anteriormente este año, aunque no se precisaron detalles.
Este informe sobre un envío de narcos de México a EU fue dado a conocer por el diario estadounidense el jueves, un día antes de que Claudia Sheinbaum se reuniera con Donald Trump este viernes durante el sorteo del Mundial 2026, donde también estuvo presente el primer ministro canadiense, Mark Carney.
Durante el segundo gobierno de Trump en EU, que inició en enero de 2025, México ha enviado en dos ocasiones a reos mexicanos de alto perfil hacia territorio estadounidense.
México entrega capos y reos mexicanos a EU
En febrero pasado, el gobierno de Claudia Sheinbaum extraditó a 29 narcotraficantes a Estados Unidos. Se justificó que existía un riesgo de que fueran liberados o de que se atrasaran más los procesos de extradición solicitados por EU, debido a acuerdos y ‘favores’ de jueces, según dijo en su momento Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil (SSPC).
En esa primera entrega, Rafael Caro Quintero fue extraditado a EU junto con otros 28 capos de alto nivel. Se trató de un hecho sin precedentes en la historia de la relación entre México y EU. También Miguel Ángel Treviño Morales, alias ‘Z40’, y su hermano Óscar Omar Treviño Morales, alias ‘Z42’ fueron extraditados a EU.
De acuerdo con la FGR, los narcos que fueron entregados a autoridades de Estados Unidos en febrero fueron:
- José Ángel Canobbio Inzunza, alias ‘El Güerito’, líder del grupo armado Los Chimales, quien realizaba tareas de protección de Los Chapitos.
- Norberto Valencia González, alias “Socialitos”, operador financiero para el Cártel de los Beltrán Leyva.
- Evaristo Cruz Sánchez, alias ‘El Vaquero’, líder regional del Cártel Golfo, acusado por tráfico de drogas.
- José Alberto García Vilano, alias ‘La Kena’, líder del grupo de 'Los Ciclones' en Matamoros, Tamaulipas, una de las escisiones del Cártel del Golfo (CDG).
- Alder Alfonso Marín Sotelo, solicitado por el delito de homicidio, en agravio del oficial Ned Byrd, en el condado de Wake, en Carolina del Norte.
- Lucio Hernández Lechuga, alias ‘Z-100′ y/o ‘El Lucky’, líder regional de Los Zetas en Veracruz, Oaxaca y Puebla, con actividades delictivas de venta de droga, asaltos a camiones, robo de combustible, acopio de armas y narcomenudeo.
- Ramiro Pérez Moreno, alias ‘El Rama’, líder regional del cártel Los Zetas.
- José Rodolfo Villareal Hernández, alias ‘Gato’, jefe operativo del Cártel de los Beltrán Leyva.
- Miguel Ángel Rodríguez Díaz, alias ‘Alfa Metro’, líder regional del cártel “Los Zetas” con zona de operación en la zona norte de Coahuila.
- Rafael Caro Quintero, alias ‘Don Rafa’, líder fundador del “Cártel de Guadalajara”.
- Vicente Carrillo Fuentes, alias ‘El Viceroy’, se convirtió en el líder del “Cártel de Juárez”.
- José Bibiano Cabrera Cabrera, alias ‘El Durango’, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa, vertiente de Los Chapitos, en el municipio de Altar, Sonora.
- Andrew Clark, alias ‘El Dictador’, fungía como enlace logístico con el CJNG y el Cártel del Pacífico.
- Héctor Eduardo Infante, jefe de plaza de la célula delictiva “Los Rusos” vinculada al “Cártel de Sinaloa”, fue fundador de la banda denominada “Los Infantes”.
- Inés Enrique Torres Acosta, alias ‘El Kiki Torres’, jefe de seguridad de “El Mayo Zambada”.
- José Guadalupe Tapia Quintero, alias ‘Lupe Tapia’, lugarteniente del Cártel Sinaloa, operador de alto rango de ‘el Mayo Zambada’.
- Jesús Humberto Limón López, alias ‘El Chubeto’, líder fundador de “Los Cazadores-Cártel de Sinaloa”, grupo afín a Los Chapitos.
- Jesús Alberto Galaviz Vega, alias ‘Z-13′, Líder del Cártel de Los Zetas, quien coordinaba la distribución de droga en Coahuila y Tamaulipas.
- Luis Gerardo Méndez Estevane, alias ‘El Tío’, Perteneció al grupo delictivo “Los Aztecas”, brazo armado de “La Línea”, actualmente “La Empresa”, con operación en Chihuahua.
- Carlos Alberto Monsiváis Treviño, alias ‘La Bola’, líder del cártel del Noreste.
- Carlos Algredo Vázquez, mando operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación.
- Rodolfo López Ibarra, alias ‘Nito’, jefe plaza de la célula delictiva “Los Beltrán Leyva” en Nuevo León.
- Antonio Oseguera Cervantes, alias ‘Tony Montana’, principal operador financiero y logístico del CJNG.
- Alfredo Rangel Buendía, alias, ‘El Chicles’, líder regional del Cártel de Los Zetas.
- Miguel Ángel Treviño Morales, alias ‘Z-40′, ex líder de Los Zetas y fundador del Cártel del Noreste.
- Oscar Omar Treviño Morales, alias ‘Z-42′, considerado uno de los principales generadores de violencia en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
- Erick Valencia Salazar, alias ‘El 85′, líder de “Los Matazetas”.
- José Jesús Méndez Vargas, alias ‘Chango’, líder y fundador de “La Familia Michoacana”.
- Itiel Palacios García, alias ‘Compa Playa’, líder regional y operador financiero del CJNG en Oaxaca y Veracruz.
En tanto, un segundo envío histórico de 26 personas acusadas por narcotráfico fue realizado en agosto. Entre los narcos mexicanos de ‘alto calibre’ en esa ocasión estuvo Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis”, grupo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La segunda lista completa de mexicanos extraditados fue la siguiente:
- Enrique Arballo Talamantes.
- Benito Barrios Maldonado.
- Luis Raúl Castro Valenzuela.
- Francisco Chávez.
- Abdul Karim Conteh.
- Baldomero Fernández Beltrán.
- Ismael Enrique Fernández Vázquez.
- Leobardo García Corrales.
- Abigael González Valencia.
- José Carlos Guzmán Bernal.
- Anton Petrov Kulkin.
- Roberto Omar López.
- José Francisco Mendoza Gómez.
- Hernán Domingo Ojeda López.
- Daniel Pérez Rojas.
- Juan Carlos Sánchez Gaytán.
- David Fernando Vásquez Bejarano.
- José Antonio Vivanco Hernández.
- Mauro Alberto Núñez Ojeda.
- Juan Carlos Félix Gastelum.
- Jesús Guzmán Castro.
- Pablo Edwin Huerta Nuño.
- Servando Gómez Martínez.
- Kevin Gil Acosta.
- Roberto Salazar.
- Martín Zazueta Pérez.