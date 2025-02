Caro Quintero va rumbo a EU: México hace extradición masiva e histórica de narcos a EU

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que 29 personas mexicanas que estaban detenidas en centros penitenciarios del país han sido extraditadas a Estados Unidos esta mañana. Una de esas personas es el fundador del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero.

En una breve tarjeta informativa, la Fiscalía dice que las personas “eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos”.

Además de Caro Quintero, también fueron extraditados los cabecillas del grupo de Los Zetas, Miguel Treviño Morales y su hermano Omar Treviño Morales —alías el ‘Z-40′ y el ‘Z-42′, respectivamente—, confirmó a The Associated Press una funcionaria federal que habló en condición de anonimato porque no está autorizada para declarar.

El traslado de los detenidos, dice la autoridad, se ha realizado bajo protocolos institucionales con respeto a los derechos de las personas.

Las personas extraditadas habrían sido requeridas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de las acciones de reciprocidad bilateral.

Más temprano este jueves, autoridades de Texas confirmaron que Miguel Ángel Treviño-Morales, ‘El Z-40′, y Óscar Omar Treviño Morales, ‘El Z-42′, líderes de Los Zetas, fueron extraditados a Estados Unidos este mismo día.

La entrega de ‘El Z-40′ y ‘El Z-42′ a EU ocurre justo el mismo día en el que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) viaja a Washington.

¿Qué sabemos sobre la extradición de Rafael Caro Quintero a EU?

Una de las personas extraditadas a EU es el exnarco Rafael Caro Quintero, condenado por asesinar al agente de la DEA de Estados Unidos, Enrique ‘Kiki’ Camarena, en 1985, según Reuters.

Caro Quintero fue detenido el 15 de julio de 2022 en San Simón, Sinaloa. Él había sido detenido anteriormente en diciembre de 2005, no obstante, fue liberado en agosto de 2013 tras 28 años preso.

Es uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara y ha sido considerado como uno de los primeros narcotraficantes del país. Su apodo es el ‘narco de narcos’ por ese motivo.

Luego de ser puesto en libertad en 2013, la DEA aseguró que contaba con evidencia de que desde que fue liberado, Caro Quintero reanudó sus actividades relacionadas con narcotráfico, y que lideraba el Cártel de Sinaloa junto con Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien fue detenido en agosto de 2024.