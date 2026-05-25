Preguntas, no condenas, para Javier Corral

Una fotografía del viernes donde el senador Javier Corral aparece con su colega Enrique Inzunza Cázarez, acusado en el Distrito Sur de Nueva York por el gobierno de Estados Unidos de proteger a narcotraficantes, suscitó múltiples condenas.

Aunque había publicado mensajes en redes, Inzunza estaba desaparecido desde abril, cuando se notificó que es parte de un grupo de 10 políticos y policías sinaloenses solicitados en extradición por Estados Unidos. Ahora, Corral dio testimonio de que está en México.

Dado que tuvo el privilegio de charlar con quien no ha acudido al Congreso, al que debe presentarse por ser de la Permanente, y sobre todo dado que se presume como campeón de la transparencia, Corral podría contestar hoy preguntas sobre su tête-à-tête con Inzunza.

Las primeras: ¿en calidad de qué fue a ese encuentro?, ¿de chihuahuense avecindado en Mazatlán?, ¿de morenista preocupado por la tranquilidad de un correligionario en una hora complicada o de presidente de la Comisión de Justicia de la que Inzunza es integrante?

¿Fue a platicarle a Inzunza, a su vez presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, cómo viene el Plan D (de dañino) de la presidenta Claudia Sheinbaum, que en cosa de días se discutirá en el Congreso?

¿Acudió a pedirle su punto de vista sobre eso de cancelar elecciones si hay intervención de un gobierno extranjero, o sobre cómo hacer para que los filtros antinarco que buscan blindar candidaturas sean bien efectivos?

Más preguntas al senador Corral: ¿su entrevista fue motu proprio o se la encargaron? Si sí lo primero, qué le motivó; si sí lo segundo, quién lo mandó y para qué. Y, en sentido contrario, fue Inzunza el que lo mandó llamar y Corral el que pronto fue a ver qué se le ofrecía.

Y dado que no se puede pensar que fue un encuentro de amigos, es decir, que no estaban en el hoyo 19 luego de una mañana de golf, ¿de qué hablaron, senador Corral? Porque tan prominentes tribunos, ambos en comisiones clave del Senado, seguro trataron temas de Estado, es decir, que conciernen a la República, y por ende, materia de la opinión pública.

Más cuestionamientos: ¿el senador Ignacio Mier, coordinador de la bancada morenista en la Cámara alta, sabía de antemano de su entrevista? Ya que estamos en esas, ¿viajó con viáticos del Senado? Es decir, ¿fue en una misión oficial del Congreso de la Unión?

Hoy es lunes y, sin menoscabo de que nuestra clase política nunca descansa, pero en el entendido de que empieza la semana laboral propiamente dicha, ¿reportará a la bancada detalles de su entrevista?, ¿a la presidenta Sheinbaum?, ¿a la opinión pública?

Y entrando en materia, ¿qué le dijo sobre la acusación en Nueva York, donde un gran jurado encontró creíbles pruebas para pedir que México detenga a Inzunza como parte de una causa judicial en la que lo acusan de ser parte de un esquema para proteger al Cártel de Sinaloa?

¿Le pidió ayuda para entrar en una cajuela al Senado en fechas próximas?

Sabido es que hay que salvaguardar la presunción de inocencia del senador Inzunza y de los otros nueve de Sinaloa requeridos por Estados Unidos; también es crucial no responsabilizar de nada malo a Javier Corral por su encuentro, del que en un tuit dijo el viernes: “Tan nada tengo que esconder que fui a verlo en un lugar público”.

Agregó: “Se quiere dar la apariencia de un hecho indebido; no lo es”. Tan de acuerdo que, estoy seguro, como integrante de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, Corral relatará hoy todo de su escapada sinaloense. Seguro.