Claudia Sheinbaum habla de su reunión con Trump y Carney: T-MEC no fue discutido

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió este lunes 5 de diciembre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, luego del evento del sorteo del Mundial 2026.

Durante su participación en el Sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026, en Estados Unidos, Sheinbaum Pardo recordó que México será sede por tercera vez de este evento deportivo y apuntó que en el país se jugaba antes al juego de pelota.

Sheinbaum, en su primer viaje a la capital estadounidense desde que es presidenta, fue recibida en la puerta del instituto por gente con banderas y pancartas, y un grupo de música mariachi.

Por la tarde, la mandataria mexicana compartió que tuvo una reunión con sus homólogos.

“En Washington (...) hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos. Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos”, apuntó Sheinbaum en su cuenta de X (antes Twitter).

Tras el encuentro, que duró casi una hora, Sheinbaum dijo que fue una reunión cordial y dijo que no hablaron sobre la revisión del T-MEC, pero que seguirán trabajando juntos.

Además, en un breve mensaje a medios, fue cuestionada sobre si invitó a Trump a visitar México: “Sí, me invitó también a que viniera nuevamente, ya acordaremos una fecha”.

Sheinbaum participó en el sorteo Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, será la primera en la historia en la que participarán 48 selecciones nacionales en un formato de 12 grupos de cuatro equipos.

El encuentro de los tres mandatarios ocurre en el contexto del sorteo de la FIFA, pero también previo a que se realice la revisión del T-MEC en 2026. Este tratado comercial entre México, EU y Canadá expira hasta 2036, pero se espera que el próximo año las naciones revisen el acuerdo.

México es el primer país en la historia en ser por tercera ocasión sede de un mundial.

