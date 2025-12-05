Primera reunión Sheinbaum-Trump EN VIVO: Sigue el minuto a minuto del viaje de la presidenta a EU

Claudia Sheinbaum y Donald Trump sostendrán su primera reunión en persona este viernes 5 de diciembre en Washington.

La presidenta Claudia Sheinabum confirmó su viaje a Estados Unidos para participar en el sorteo del Mundial 2026. Aunque la Copa del Mundo de la FIFA acapara miradas, los reflectores también se centrarán en el primer encuentro entre la presidenta de México y Donald Trump, su homólogo estadounidense.

Además, la agenda de la presidenta Sheinbaum en su viaje a Estados Unidos incluye un encuentro con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

La reunión de Sheinbaum con Trump y el encuentro con el premier canadiense ocurren en el marco de la revisión del TMEC, entre México, Estados Unidos y Canadá, que, sin duda, afectará la economía de los tres países.

Agenda de la presidenta en EU: ¿A qué hora es la primera reunión de Sheinbaum con Trump?

Los primeros detalles del viaje de Sheinbaum a EU se confirmaron en la conferencia mañanera.

Ayer por la tarde-noche, Sheinbaum salió de México a bordo de un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para llegar a Washington, sede del sorteo de la Copa Mundial de Futbol 2026 de la FIFA.

La presidenta Claudia Sheinbaum hablará con Donald Trump sobre la exportación de automóviles, acero y aluminio de México a EU. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Bloomberg)

De acuerdo con la agenda de la mandataria mexicana, Sheinbaum sostendrá un par de “breves reuniones”, con el presidente estadounidense Donald Trump y otra con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

La de este viernes será la primera reunión de Sheinbaum con Trump, toda vez que ambos mandatarios no pudieron verse en julio pasado, durante el encuentro de líderes del G7, celebrado en Alberta, Canadá. En esa ocasión, el presidente de Estados Unidos regresó de manera anticipada a su país.

La agenda del viaje de Sheinbaum a EU prevé que la presidenta asista al Centro Kennedy donde la Selección Mexicana de Futbol, encabezada por el técnico Javier Aguirre, conocerá su destino.

Una vez concluidos los tres eventos, Sheinbaum regresará el viernes por la noche a México. para participar en un evento en el Zócalo de CDMX para celebrar los 7 años de la Cuarta Transformación.

¿De qué hablarán Claudia Sheinbaum y Donald Trump? Esto sabemos

Al ser cuestionada sobre su encuentro con Donald Trump, la presidenta Sheinbaum señaló que será un encuentro significativo en el marco de la revisión del TMEC.

Comentó que se abordarán temas comerciales, particularmente sobre la exportación de automóviles, acero y aluminio de México a EU.

Señaló que México ya concluyó la revisión de 54 barreras no arancelarias y buscará avanzar hacia una mayor integración productiva.

¿En qué va la revisión del TMEC entre México, EU y Canadá?

A seis años de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los tres países realizan una revisión del acuerdo comercial.

Aunque los tres países ya se encuentran en negociaciones, la revisión del TMEC podría alargarse hasta el 2027 dadas las presiones inflacionarias que enfrenta EU por la política de aranceles de Donald Trump, consideró Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE y consultora de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Los especialistas prevén incertidumbre económica en México, debido a que sectores como el automotriz enfrentarán cambios en las reglas de origen.

Por esa razón, el encuentro entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump robará parte de los reflectores al sorteo del Mundial 2026.