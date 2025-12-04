‘T-MEC se dividirá en 2’: Trump negociaría por separado con México y Canadá, dice representante de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría optar el próximo año por negociar por separado con México y Canadá durante la revisión del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), reveló el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

Greer detalló que se encuentra sobre la mesa la posibilidad de negociar por separado con Canadá y México, lo que implicaría dividir el T-MEC en dos acuerdos distintos, argumentando que “no son la misma economía”. Según dijo, habló con Trump sobre esta alternativa durante la misma semana.

En un episodio de podcast que será transmitido el viernes, Greer explicó que Trump podría contemplar retirarse del acuerdo comercial T-MEC. Según el funcionario, el presidente de Estados Unidos considera que solo deben mantenerse los acuerdos que resulten favorables para el país.

“La opinión del presidente es que solo quiere acuerdos que sean buenos. La razón por la que incluimos un periodo de revisión en el T-MEC fue por si necesitábamos revisarlo, revisarlo o salir del acuerdo”, afirmó.

Las declaraciones se producen un día después de que Trump señalara que el T-MEC —que pronto enfrentará su primera revisión desde su firma— podría dejarse expirar o dar paso a un nuevo acuerdo comercial.

¿Cada cuántos años entra a revisión el T-MEC?

El T-MEC, que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y entró en vigor en 2020 durante el primer mandato de Trump, establece que los tres países deben realizar una revisión conjunta cada seis años.

Los tres países deben revisar el tratado en 2026 y decidir si lo extienden por otros 16 años, hasta 2042, o si lo revisan de forma anual hasta 2036, cuando finalizaría el T-MEC.

El tratado entre los tres países contiene disposiciones modernas sobre comercio digital, propiedad intelectual, reglas laborales y medioambientales, así como estrictas normas de origen para la industria automotriz, buscando fortalecer la producción regional y mantener aranceles reducidos entre todas las partes.

De acuerdo con centros de estudio, este tratado ha sido clave para la relación económica norteamericana, facilitando el flujo de bienes agrícolas e industriales, y estableciendo un marco legal que protege inversiones y derechos de los trabajadores.

Analistas han advertido que la eventual expiración o renegociación del T-MEC podría afectar la estabilidad comercial en la región y reconfigurar las cadenas de suministro entre los tres países.

Con información EFE y Reuters