Sheinbaum minimiza alerta de viaje de Canadá contra México: ‘No sirve de mucho’

Sheinbaum destacó que el número de turistas canadienses que vienen a México subió 11% en lo que va del año.

“México es hermosísimo” y el número de turistas extranjeros aumentará, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum tras ser cuestionada sobre la alerta de viaje lanzada por Canadá.

La administración de Mark Carney, que vino a México en septiembre, pidió a sus ciudadanos “ejercer un alto grado de precaución” en sus viajes a nuestro país por “los elevados niveles de actividad criminal y el riesgo de secuestro”.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la alerta de viaje de Canadá?

Durante su ‘mañanera’ de este martes 18 de noviembre, la presidenta de México preguntó a Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, cuáles eran las cifras de turistas canadienses en México.

“Llegan muchísimos turistas canadienses, 11 por ciento más (este año), o sea que van a seguir llegando”, apuntó.

Sheinbaum instruyó a contactar a la Embajada de Canadá para pedir una explicación sobre la alerta de viaje contra México, que incluye estados con diversos puntos turísticos como Chiapas o Guerrero.

“Pero las alertas de viaje no sirven de mucho porque siguen llegando turistas estadounidenses, canadienses, europeos al sureste, a todo el país", comentó.

Entre enero y septiembre de 2025, el flujo de viajeros aéreos entre México y Canadá aumentó casi 18 por ciento anual, lo que representó cerca de 666 mil pasajeros según un análisis hecho por El Financiero.

El alza del turismo canadiense ha sido tal este 2025 que el vuelo directo Toronto-Cancún subió hasta el primer lugar de la clasificación de las rutas internacionales con destinos mexicanos, desplazando a otras rutas como Dallas-Cancún; México-Los Ángeles y México-Madrid.

¿Qué estados de México son peligrosos para turistas canadienses?

El Gobierno de Mark Carney pidió extrema precaución a los canadienses que tienen planeado venir a México o ya están en el país para los siguientes estados:

Chiapas, excepto las ruinas de Palenque, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, siempre que se acceda por rutas y autopistas específicas).

Chihuahua , excluyendo la capital.

, excluyendo la capital. Colima , excluyendo Manzanillo por vía aérea.

, excluyendo Manzanillo por vía aérea. Guanajuato , en todas las áreas al sur y en las autopistas 43D y 45D.

, en todas las áreas al sur y en las autopistas 43D y 45D. Guerrero , excluyendo Ixtapa/Zihuatanejo, solo si se accede por vía aérea.

, excluyendo Ixtapa/Zihuatanejo, solo si se accede por vía aérea. Jalisco , dentro de los 50 kilómetros de la frontera con Michoacán.

, dentro de los 50 kilómetros de la frontera con Michoacán. Michoacán, excluyendo Morelia y Pátzcuaro.

Nayarit , a 20 kilómetros de las fronteras con Sinaloa y Durango.

, a 20 kilómetros de las fronteras con Sinaloa y Durango. Nuevo León , excluyendo Monterrey.

, excluyendo Monterrey. Sinaloa .

. Sonora .

. Tamaulipas , excluyendo Tampico.

, excluyendo Tampico. Zacatecas, excluyendo la capital.

Ottawa advirtió a los turistas canadienses especialmente sobre los enfrentamientos entre los cárteles mexicanos en esos estados que “pueden ocurrir sin previo aviso” y dejarlos atrapados en balaceras.

Con información de Aldo Munguía