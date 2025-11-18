¡Cuida la cartera! Canadá advierte sobre los robos en el transporte público de CDMX

Ante el riesgo de carterismo y robo en el transporte público, Canadá recomienda usar taxis de aplicación en la CDMX.

Como parte de la actualización en su alerta de viaje para México, Canadá recomendó a sus ciudadanos no exhibir “signos de riqueza” y advirtió sobre el carterismo que ocurre en el transporte público de la CDMX.

En este caso, la advertencia se centra en la seguridad personal y menciona que el carterismo es común en los aeropuertos, estaciones de autobús, Metrobús y el Metro de la CDMX.

Por esa razón, se recomienda tener vigilancia constante, así como guardar los documentos de viaje, como el pasaporte en un lugar seguro y no tenerlos a la mano al usar el transporte público.

Esa es la razón por la que se recomienda solo utilizar taxis oficiales autorizados, es decir, con placas que inician con las letras A y B, junto con colores específicos y que sean de sitio para no abordarlos en la calle.

En este caso, la mejor opción, según Canadá, es utilizar taxis de aplicación como Uber y Didi, pero se debe verificar la identidad del conductor y las placas antes de subir.

¿Qué sabemos de la alerta de viaje de Canadá para México?

El Gobierno de Canadá actualizó su alerta de viaje para México y pidió a sus ciudadanos “ejercer un alto grado de precaución” en todo el país debido a los altos niveles de actividad criminal y el riesgo de secuestro.

En la alerta se detalla que a pesar de los refuerzos de seguridad en zonas turísticas, se mantienen la violencia y presencia del crimen organizado.

Por eso, la recomendación es evitar “viajes no esenciales”. Los estados en máxima alerta son los siguientes:

Chiapas, excepto las ruinas de Palenque, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas.

Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. Chihuahua, excluyendo la capital.

Colima , excepto Manzanillo por vía aérea.

, excepto Manzanillo por vía aérea. Guanajuato, en todas las áreas del sur y autopistas.

Guerrero, excepto Ixtapa/Zihuatanejo.

Jalisco, en los 50 kilómetros de la frontera con Michoacán.

Michoacán, excepto Morelia y Pátzcuaro.

y Pátzcuaro. Nayarit, a 20 kilómetros de las fronteras con Sinaloa y Durango.

Nuevo León , excepto Monterrey.

, excepto Monterrey. Tamaulipas

Zacatecas, excluyendo a la capital.

Los estados más peligrosos, según la alerta de Canadá, son Sinaloa y Sonora, por lo que se hace un llamado a evitarlos en ciertos municipios. Además de recomendar el acceso por mar o aire.

¿Por qué Canadá actualizó su alerta de viaje para México?

La advertencia emitida por Canadá destacó la presencia de grupos criminales, en específico los cárteles de la droga, que mantiene una alta actividad en México.

Por dicha presencia, existe la posibilidad de enfrentamientos armados entre delincuentes y elementos de seguridad.

El informe incluso menciona balaceras y otro tipo de ataques en restaurantes, hoteles y centros nocturnos.

Además de “no exhibir signos de riqueza”, Canadá recomienda tener especial cuidado al viajar en carretera y evitar definitivamente los trayectos nocturnos.