Frío ‘pasa el puente’ en CDMX: ¿Cuáles son las alcaldías en alerta por bajas temperaturas?

Las personas que se quedaron en la CDMX durante este puente, vivirán un ambiente frío en las próximas horas.

¿Te quedaste en la Ciudad de México durante el puente del 17 de noviembre? Si es así, toma en cuenta que hay alerta amarilla por frío para al menos 5 alcaldías.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se registrarán temperaturas de 4 a 6 grados en las siguientes demarcaciones:

Álvaro Obregón.

Cuajimalpa.

Magdalena Contreras .

. Milpa Alta.

Tlalpan.

La alerta fue emitida a las 13:00 horas de este lunes, pero el periodo de bajas temperaturas se prevé para las primeras horas del martes 18 de noviembre, de 3:00 a 8:00 horas.

Ante dicha situación, la SGIRPC emitió las siguientes recomendaciones para el frío:

Abrígate adecuadamente cubriendo nariz y boca. Evita cambios bruscos de temperatura. Toma abundantes aguas, frutas y verduras. Protege a las mascotas del frío, no las dejes afuera.

¿Cómo proteger a las mascotas del frío en CDMX?

El frío también afecta a las mascotas como perros y gatos, por lo que es importante protegerlos ante las bajas temperaturas.

Por esa razón, la SGIRPC dio a conocer las siguientes recomendaciones:

No cortes demasiado su pelo.

Coloca abrigos o capas.

Verifica que tiene sus vacunas.

Aliméntalo bien y aplícale sus vacunas .

. Dedica tiempo para ejercitarlo en casa.

Limita los baños lo más mínimo posible.

lo más mínimo posible. Utiliza shampoo hidratante para baño seco.

En caso de ser necesario lleva a tu mascota al veterinario o a una clínica veterinaria, si consideras que sufre algún malestar debido a las bajas temperaturas.

¿Cómo estará el clima en CDMX hoy 17 de noviembre?

Para la tarde de este lunes 17 de noviembre se prevé ambiente caluroso, cielo despejado y sin lluvia.

Sin embargo, será durante la noche y la madrugada del martes cuando comiencen a bajar las temperaturas.

En tanto, la temperatura máxima será de 25 grados en la alcaldía Venustiano Carranza, con índice ultravioleta muy alto.

Mientras que para el martes 18 de noviembre se prevé ambiente frío a fresco en la CDMX. Por la tarde se pronostica ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México.

La temperatura máxima será de 23 a 25 grados y la mínima de 7 a 9 grados en la capital del país.

Dichas condiciones se deben a que se acerca el frente frío 15 al territorio mexicano y tendrá interacción con una circulación ciclónica, además de las corrientes en chorro polar y subtropical que ocasionarán descenso en la temperatura y vientos fuertes.