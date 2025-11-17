CDMX suspende a policías que golpearon a manifestantes y periodistas en marcha de la Generación Z

Clara Brugada remarcó que los policías de la Ciudad de México no utilizaron gas lacrimógeno contra los manifestantes.

“Jamás daré una orden de represión” contra las protestas en la Ciudad de México, pero las detenciones que se hicieron en la marcha de la Generación Z fueron justificadas, argumentó la jefa de Gobierno Clara Brugada este lunes 17 de noviembre.

Brugada apuntó que hay 18 personas detenidas por diferentes delitos, entre ellos lesiones a policías. No obstante, la jefa de Gobierno admitió que se hará una “investigación exhaustiva” sobre la actuación de algunos uniformados por posibles abusos contra manifestantes.

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad capitalino, detalló que 18 policías son investigados por presuntas agresiones y abuso de fuerza contra manifestantes y periodistas que cubrían la marcha de la Generación Z. Siete de ellos fueron suspendidos temporalmente.

Brugada remarcó que la oposición y un 'multimillonario enojado porque tendrá que pagar impuestos' promovieron la marcha de la Generación Z. (Cuartoscuro: Camila Ayala Benabib)

‘Es falso que haya habido un gran movimiento de la Generación Z’

Clara Brugada hizo eco de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum al afirmar que la marcha de la Generación Z en realidad fue promovida por la oposición.

“No es justo que un grupo político se apropie del sentir de una generación”, indicó.

La jefa de Gobierno aseguró que el objetivo de los enfrentamientos en el Zócalo tenían dos objetivos: Mostrar que la marcha de la Generación Z era “un gran movimiento” en contra de la Cuarta Transformación y “construir una narrativa” de represión del Gobierno capitalino contra los jóvenes.

“Es falso que haya un gran movimiento de la Generación Z en contra de la Cuarta Transformación, es la oposición encubierta. No vimos a los jóvenes, no vimos un movimiento de jóvenes", añadió.

La jefa de Gobierno remarcó que los policías no utilizaron gas lacrimógeno contra el ‘bloque negro’ que intentó derribar la barda alrededor de Palacio Nacional. El humo que se vio en el Zócalo de la CDMX venía de cohetones lanzados por los manifestantes, apuntó.

“Nunca fue la intención y no fue una orden”, remarcó sobre el saldo de lesionados y detenidos por la marcha de la Generación Z.

Detenidos de la marcha de la Generación Z: ¿De qué delitos se les acusa?

Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, mencionó que las personas aprehendidas durante la marcha de la Generación Z son investigadas “en casos muy particulares” por tentativa de homicidio; robo, y lesiones en distintos grados.

“Hasta el momento hemos recibido denuncias de cuatro ciudadanos que afirman haber sido agredidos durante la marcha”, añadió.

Alcalde dijo que se están recabando videos y evidencias fotográficas para acreditar responsabilidades tanto de agresiones de particulares como de policías capitalinos.