¿Sheinbaum suspenderá desfile de la Revolución Mexicana por nueva marcha de la Generación Z?

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció posibles cambios en el desfile de la Revolución Mexicana de este año.

¿Se cancela el desfile de la Revolución Mexicana? La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que “se analiza” si se realiza el evento o no debido a que hay una nueva convocatoria para otra marcha de la Generación Z que sería el próximo jueves 20 de noviembre.

“Vamos a ver, ayer salió un anuncio de que iban a movilizarse el 20 de noviembre, entonces vamos a ver”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’.

De esta forma, la mandataria adelantó que habría cambios en el evento conmemorativo la Revolución Mexicana. Sería el segundo desfile cívico-militar encabezado por Sheinbaum desde el inicio de su gobierno.

Este lunes 17 de noviembre se considera como día festivo por la conmemoración dicho evento, mientras que el desfile sería el 20 de noviembre cuando se cumple el Aniversario del hecho histórico.

Sheinbaum en contra de manifestaciones violentas

La presidenta Sheinbaum también aseguró que su gobierno no caerá en provocaciones durante este tipo de movilizaciones.

“Nuevamente, les digo: no hay que caer en la provocación y la violencia, y todos aquellos que la están promoviendo le hacen muy mal al país y se hacen mal a sí mismos, la verdad”, agregó.

Sheinbaum criticó la marcha de la Generación Z que se realizó el sábado 15 de noviembre y que terminó en agresiones contra la policía de la Ciudad de México.

Además, la mandataria cuestionó que en dicha movilización casi no asistieron jóvenes y, en cambio, había integrantes de la oposición.

¿Qué pasó en la marcha de la Generación Z?

La marcha de la Generación Z se realizó de manera pacífica en la mayor parte de su avance y en distintos estados; sin embargo, al llegar al Zócalo de la Ciudad de México, un grupo de encapuchados comenzó a golpear las vallas que protegen al Palacio Nacional con la intención de derribarlas.

Ante dicha situación ocurrió el enfrentamiento contra la policía que dejó al menos 100 elementos lesionados.

“Los policías de la CDMX resistieron durante más de dos horas, hay que decirlo”, agregó la mandataria quien además dijo que solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) que se investigue a dichos grupos violentos.

De esta forma, Sheinbaum refirió que la violencia no ayuda ni lleva nada y que sí es legítimo hacer ese tipo de movilizaciones, pero que estas sean de forma ordenada y pacífica.

“La mayoría de los jóvenes está con la transformación y no en contra, como dicen algunos. Nada de caer en la provocación y a seguir, a caminar hacia adelante”, puntualizó la mandataria.