Marcha de ‘Generación Z México’: Todos los estados y países donde hay marcha el 15 de noviembre

El grupo 'Generación Z México' protestará en la CDMX y otros estados del país este sábado 15 de noviembre.

El grupo ‘Generación Z México’ se manifestará el sábado 15 de noviembre y este viernes ha publicado un pliego petitorio de 12 puntos. Se espera que este grupo, conformado por jóvenes pero al que se han unido también los partidos políticos de oposición, se manifieste tanto en la Ciudad de México como en otros estados.

Este grupo centennial ha dicho que es apartidista y que busca ejercer su derecho a la protesta pacífica. Además, tomaron la imagen de la bandera de calavera de Los Sombreros de Paja de One Piece, un símbolo que grupos estudiantiles y de jóvenes usaron este año en protestas en Indonesia, Nepal y otros países.

Aunque en un principio ‘Generación Z México’ dijo que era “neutral” ante las peticiones de “otros grupos” que exigieron la revocación de mandato contra la presidenta Claudia Sheinbaum, ahora se ha posicionado en favor de una revocación inmediata sin consulta ciudadana ni procesos electorales, pese a que este mecanismo está en la Constitución.

El segundo punto de su pliego petitorio plantea que, en caso de revocación de la presidenta, la persona sustituta sea elegida por votación extraordinaria directa, sin intervención de partidos ni del Congreso. Esto también resultaría inconstitucional.

La ‘Generación Z México’ se deslindó de cualquier otro movimiento que genere actos de vandalismo durante la marcha en otro comunicado. También ha compartido las convocatorias para protestar en otros puntos del país, además del Zócalo de la Ciudad de México.

¿Dónde serán las marchas de la ‘Generación Z’ en México y el mundo?

A través de la cuenta de X ‘Generación Z México’ (@generacionz_mx), se compartieron todas las convocatorias para manifestarse en los estados del país.

En ese sentido, se esperan manifestaciones en Aguascalientes, Baja California Sur (Cabo San Lucas y La Paz) Campeche, Chiapas, Baja California (Ensenada, Mexicali y más) Guanajuato (Celaya, Irapuato, Salamanca), Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo (Cancún, Chetumal, Mahahual y Playa del Carmen), Sinaloa (Culiacán, Mazatlán), Sonora, Yucatán, San Luis Potosí, Tamaulipas (Ciudad Victoria, Reynosa), Veracruz, Zacatecas, Michoacán (Uruapan y Zamora), Durango.

Asimismo, habrá movilizaciones en Guerrero, Hidalgo, Morelos (Cuautla y Cuernavaca), Oaxaca, Puebla, Tabasco, Jalisco (Guadalajara, Ocotlán y San Juan de los Lagos), Tlaxcala y Chihuahua

Otros puntos son: Colima (Tecomán), Coahuila (Monclova, Saltillo, Torreón) y Estado de México (Ixtlahuaca, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz y Toluca).

La convocatoria indica vestir de blanco.

De acuerdo con la publicación, también se han convocado movilizaciones en otros países:

Países Bajos (Den Haag, Netherlands).

Alemania (Düsseldorf).

Estados Unidos (Los Angeles).

Canadá (Vancouver).

Sheinbaum señala a políticos ‘detrás’ de la marcha de ‘Generación Z’

La presidenta Claudia Sheinbaum insistió este viernes en que la convocatoria de este grupo no fue orgánica; sin embargo, dijo que escuchará los reclamos de los jóvenes inconformes que tienen demandas sobre la gentrificación, la vivienda y la jornada laboral de 40 horas.

Los videos que ha publicado ‘Generación Z México’ en X han sido generados con inteligencia artificial, lo cual generó cierta desconfianza entre grupos de jóvenes que luchan por los derechos de las mujeres y por la jornada laboral de 40 horas, entre otros.

Esta semana, desde la conferencia de Claudia Sheinbaum, se presentó un informe de Infodemia, el cual indicó que la manifestación de ‘Generación Z’ fue impulsada por una red de cuentas recién creadas, perfiles políticos de oposición e influencers internacionales de derecha.

La cuenta de ‘Generación Z México’ en X fue creada en 2024; durante el año pasado, la cuenta republicó consignas contra el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y en favor del entonces candidato presidencial opositor, Edmundo González. Luego, dejó de tener actividad, la cual reinició en noviembre de este año con una imagen de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado el 1 de noviembre, y con videos generados con inteligencia artificial donde se adoptó la bandera de One Piece como símbolo.