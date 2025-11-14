Jóvenes reclaman por salir en la ‘mañanera’ previo a marcha de la Generación Z: ‘Investiguen a narcos’

Los jóvenes reclaman a Sheinbaum haber sido exhibidos por convocatoria de la marcha de la Generación Z.

Jóvenes en redes sociales ‘estallaron’ contra la ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum tras haber sido expuestos como participantes de la convocatoria para la marcha de la Generación Z.

“El día de hoy salí en la mañanera, ¿por qué? ¿Cometí algún delito? ¿Hice huachicol fiscal como Andy? No, tan solo por convocar a la manifestación dela gen z. Se me criminalizó a mi y a mis compañeros”, dijo en redes sociales Arturo Herrera, un economista de la Universidad de Guadalajara, según su perfil.

Arturo Herrera mostró en un video la captura de pantalla de la conferencia donde aparece una de sus publicaciones que habla sobre la marcha de la Generación Z que se realizará el sábado 15 de noviembre.

El joven dijo que a pesar de haber sido expuesto, no callarán al movimiento que está harto de vivir en un México inseguro y aseguró que “es un honor ser señalado por un narcogobierno”.

Asesinato de Carlos Manzo detonó movilizaciones de la Generación Z

Arturo Herrera también criticó el uso de recursos públicos para exhibir a quienes, en redes sociales, critican al gobierno.

“Nos tratan a nosotros como si fuéramos los culpables de su baja popularidad. Si quieren que la gente no marche, hagan su trabajo y protejan a la ciudadanía, persigan a los narcos, no nos persigan a nosotros”, agregó.

El joven aseguró que el asesinato de Carlos Manzo, en Uruapan, fue el detonante de dichas movilizaciones.

“Si no hubieran asesinado a Carlos Manzo, nada de esto estaría pasando. El gobierno no está haciendo su trabajo, ya nos hartamos de esta porquería de país donde los buenos son asesinados”, agregó.

Jóvenes responsabilizan al gobierno de su seguridad

A este reclamo se sumó otro joven en TikTok quien responsabilizó al gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum de exponer su seguridad.

“La responsabilizo directamente de cualquier cosa que pueda pasarme porque me expuso en un país donde el crimen calla a las voces que lo denuncian, como pasó con el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo”, dijo el usuario.

El joven agregó que no se siente protegido por las vallas y muros, como las que rodean el Palacio Nacional, ni por el Ejército.

“Cuándo ha visto democracias en las que el presidente pone en el paredón la foto de las personas que se manifiestan. Ojalá usara los recursos para investigar a los jóvenes, para mejor investigar a los criminales y encontrar a los más de 50 mil mexicanos desaparecidos desde que su partido gobierna”, añadió.

Al final, el usuario invitó a la presidenta Sheinbaum a “no huir” ni salir de gira a los estados y, en cambio, “ser valiente” para escuchar a los jóvenes.

Otra usuaria identificada como Ana Caro cuestionó si a la presidenta realmente le importa México o trabaja para los intereses de la familia de Andrés Manuel López Obrador y minimizó el Plan Michoacán.

Todos los jóvenes coincidieron en que no cederán ante las intimidaciones del gobierno y que este es solo el inicio de un movimiento completamente apartidista. Además, convocaron a todos los jóvenes a participar en la marcha de la Generación Z el sábado 15 de noviembre.