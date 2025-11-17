Sheinbaum acusa que la oposición se ‘adueñó’ de marcha de la Generación Z: ‘Ni siquiera llenaron el Zócalo’

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante conferencia de prensa en Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 17 de noviembre desde Palacio Nacional. La mandataria adelantó durante su gira delfin de semana que hablaría de la marcha de la Generación Z.

Sheinbaum dice que en marcha de la Generación Z participaron pocos jóvenes

La presidenta Sheinbaum habló sobre la marcha de la Generación Z y acusó que en la movilización del sábado 15 de noviembre participaron muy pocos jóvenes.

“El sábado vimos que la gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran de la Generación Z. Vimos caras muy conocidas de los que marcharon con la marea rosa, estaban intelectuales, había políticos que ya conocemos”, aseguró.

Sheinbaum recordó que, supuestamente, se trató de una manifestación convocada y promovida por la oposición y aseguró que fueron los mismos asistentes de la Marea Rosa.

“En 2023 llenaron el Zócalo, ahora no lo lograron”, dijo y mostró videos de cómo se realizó la movilización en la CDMX, donde también hubo agresiones.

La Generación Z no está en contra de la Transformación: Sheinbaum

Además, la presidenta Sheinbaum aseguró que es falso que los jóvenes estén en contra de Cuarta Transformación.

“Es falso que los jóvenes no apoyen la transformación. No vamos a caer en la provocación y menos en la violencia”, dijo.

La mandataria incluso cuestionó que una marcha contra la violencia terminara en enfrentamientos violentos.

“Nosotros venimos de movilizaciones sociales, de marchas y siempre fueron pacíficas. Nosotros defendemos siempre el pacifismo internacional”, detalló.

Becas Rita Cetina y Benito Juárez: ¿Cuándo comenzará la entrega de nuevas tarjetas?

Sobre los programas de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez, la coordinación Nacional de Becas anunció que a partir del 25 de noviembre comenzará la entrega de tarjetas a los nuevos beneficiarios.

Calendario de Pagos de la Pensión Mujeres Bienestar: En esta fecha iniciarán los depósitos

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer el calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar, que corresponde al último bimestre del año.

Se trata de los primeros depósitos de las mujeres que se registraron al programa durante las últimas semanas.

El próximo martes 18 de noviembre comenzarán los pagos a mujeres cuyos apellidos inician con A, B, C, D.

Dichos depósitos se realizarán durante los próximos días para terminar el próximo viernes 21 de noviembre.

Precio de la canasta básica: Este es el supermercado de Edomex donde se vende más barata

Profeco dio a conocer que hay un supermercado en el Estado de México donde se vende más barata la canasta básica y se trata de Mercado Soriana Ciudad Azteca que ofrece dichos productos en 823.80 pesos.

Estos son los otros supermercados donde se vende la canasta básica a bajos precios:

Bodega Aurrera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ofrece los productos en 766.50 pesos.

Chedraui Flores Magón, en Cuernavaca, Morelos, vende la canasta básica en 770.40 pesos.

Soriana Híper 20 de noviembre, en Durango, ofrece dichos productos en 811.10 pesos.

Fresko La Comer Bugambilia, en Cuernavaca, Morelos, vende la canasta básica en 896 pesos.

Precio de la gasolina: ¿Cuáles son las estaciones donde venden más barata la Magna?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que el costo promedio por litro de la gasolina Magna está en 23.20 pesos y estas son las estaciones con precios bajos: